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Корейское правительство вводит специальную сертификацию батарей электромобилей

После резонансного пожара Mercedes-Benz EQE на одном из паркингов Сеула, который нанес ущерб владельцам 880 транспортных средств, чиновники решили ввести жесткие нормы, запрещающие владельцам держать авто с полностью заряженной батареей.
Корейские производители электромобилей будут отчитываться перед властями о безопасности батарей в авто - Auto24

ФОТО: Mercedes-Benz|

Mercedes-Benz EQE

Даниил Северенчук
logo26 августа, 21:15
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Как передает Carscoops, теперь чиновники планируют обязать автопроизводителей раскрывать информацию о поставщиках аккумуляторов в собственных моделях. Кроме этого, власть также планирует ввести специальную процедуру сертификации уже в октябре.

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Она предусматривает, что производители автомобилей должны будут получить одобрение от Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи, чтобы подтвердить, что электромобили соответствуют местным стандартам безопасности.

Однако, после этой новости среди экспертов возникла дискуссия. Как передает Reuters, местные производители аккумуляторов не имеют причин выступать против этой меры, но предупредили общественность не всегда считать, что батареи виноваты в пожарах электромобилей.

Кроме того, было высказано беспокойство, что предоставление этой информации не поможет потребителям, поскольку отсутствуют данные, указывающие на то, какие именно марки аккумуляторов более склонны к возгоранию.

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Несмотря на это, власти страны продолжают вводить решительные шаги, чтобы сделать электромобили более безопасными и снять общественное беспокойство. Сообщается, что количество умных зарядных устройств, которые предотвращают перегрев батареи электромобилей, будет увеличено до 90 000 единиц до конца 2024 года.

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