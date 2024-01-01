Ремонт электромобилей после ДТП на 20% дороже, чем ремонт обычных авто

Несмотря на общую тенденцию замедления продаж электромобилей, количество сообщений о ДТП с их участием продолжает расти. Статистика свидетельствует, что их ремонт почти на 20% дороже, по сравнению с автомобилями с ДВС.

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Mitchell сообщает, что средняя серьезность претензий по пригодным для ремонта BEV во втором квартале 2024 года составила 5753 доллара в США и 6534 канадских доллара в Канаде. В то же время модели с ДВС в среднем имели значительно ниже стоимость – 4806 долларов в США и 4958 канадских долларов в Канаде.

Это означает, что ремонт поврежденных в результате столкновения электромобилей был на 20% дороже в США и 31% - в Канаде, по сравнению с автомобилями с ДВС такого же размера. Сообщается, что больше всего в ДТП попадали Tesla Model 3 и Model Y – на них приходится более половины всех случаев.

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В исследование также включили гибридные модели. Интересно, что мягкие гибриды, которые технически похожи на обычные авто, имеют такую же стоимость ремонта, тогда как сложные плагин-гибриды, (PHEV), дороже в среднем на 12,5%, по сравнению с моделями с ДВС.