Ремонт електромобілів після ДТП на 20% дорожчий, ніж ремонт звичайних авто

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Як виявилось, відремонтувати розбитий електромобіль значно дорожче, ніж звичайне авто
Попри загальну тенденцію уповільнення продажів електромобілів, кількість повідомлень про ДТП за їх участі продовжує зростати. Статистика свідчить, що їх ремонт майже на 20% дорожчий, порівняно з автівками з ДВЗ.
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Mitchell повідомляє, що середня серйозність претензій щодо придатних для ремонту BEV у другому кварталі 2024 року становила 5753 долари в США та 6534 канадські долари в Канаді. Водночас моделі з ДВЗ в середньому мали значно нижчу вартість – 4806 доларів у США та 4958 канадських доларів у Канаді.
Це означає, що ремонт пошкоджених внаслідок зіткнення електромобілів був на 20% дорожчим у США та 31% - у Канаді, порівняно з автомобілями з ДВЗ такого ж розміру. Повідомляється, що найбільше в ДТП потрапляли Tesla Model 3 і Model Y – на них припадає понад половини усіх випадків.
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До дослідження також включили гібридні моделі. Цікаво, що м’які гібриди, які технічно схожі на звичайні авто, мають таку ж вартість ремонту, тоді як складніші плагін-гібриди, (PHEV), дорожчі в середньому на 12,5%, порівняно з моделями з ДВЗ.