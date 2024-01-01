Ремонт електромобілів після ДТП на 20% дорожчий, ніж ремонт звичайних авто

Попри загальну тенденцію уповільнення продажів електромобілів, кількість повідомлень про ДТП за їх участі продовжує зростати. Статистика свідчить, що їх ремонт майже на 20% дорожчий, порівняно з автівками з ДВЗ.

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Mitchell повідомляє, що середня серйозність претензій щодо придатних для ремонту BEV у другому кварталі 2024 року становила 5753 долари в США та 6534 канадські долари в Канаді. Водночас моделі з ДВЗ в середньому мали значно нижчу вартість – 4806 доларів у США та 4958 канадських доларів у Канаді.

Це означає, що ремонт пошкоджених внаслідок зіткнення електромобілів був на 20% дорожчим у США та 31% - у Канаді, порівняно з автомобілями з ДВЗ такого ж розміру. Повідомляється, що найбільше в ДТП потрапляли Tesla Model 3 і Model Y – на них припадає понад половини усіх випадків.

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До дослідження також включили гібридні моделі. Цікаво, що м’які гібриди, які технічно схожі на звичайні авто, мають таку ж вартість ремонту, тоді як складніші плагін-гібриди, (PHEV), дорожчі в середньому на 12,5%, порівняно з моделями з ДВЗ.