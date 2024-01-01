Корейцам запретят держать полностью заряженные электромобили в гаражах

Недавно в Сеуле вспыхнул Mercedes-Benz EQE, который стоял в подземном гараже жилого комплекса. Пожар, по оценкам местных СМИ, повредил 880 транспортных средств поблизости и оставил 1600 домохозяйств без света и воды на неделю.

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Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, столичное правительство Сеула решило вмешаться. Чиновники считают, что электромобили с полностью заряженной батареей несут большую угрозу и являются пожароопасными.

Несмотря на то, что никаких исследований, по безопасности электромобилей с полуразряженной батареей не было проведено, чиновники достаточно обеспокоены инцидентом с пожаром и планируют ввести новые правила.

Власти Сеула хотят запретить владельцам электромобилей, батарея которых заряжена более чем на 90%, использовать подземные гаражи. В дополнение к этому, также установят лимит заряда в 80% для государственных быстрых зарядок во всем городе. По плану чиновников, в будущем частные зарядные станции также должны будут придерживаться этих требований.

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Корейские СМИ сообщают, что новые правила введут уже в сентябре. Владельцы электромобилей возмущены, ведь власть, фактически, заставит водителей использовать меньший полезный запас хода. Интересно, что большинство ученых также стали на защиту водителей.

"Чрезмерная зарядка не является решающим фактором пожара. Электромобили с самого начала сконструированы таким образом, чтобы никогда не достигать полного заряда, даже если на приборной панели указано, что он 100-процентный", — сказал профессор Юн Вон Суба, который возглавляет исследовательский центр аккумуляторов, которым руководит Университет Сунгкюнкван и Samsung SDI.

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