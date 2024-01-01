Корейцям заборонять тримати повністю заряджені електромобілі в гаражах

Нещодавно в Сеулі спалахнув Mercedes-Benz EQE, який стояв у підземному гаражі житлового комплексу. Пожежа, за оцінками місцевих ЗМІ, пошкодила 880 транспортних засобів поблизу та залишила 1600 домогосподарств без світла та води на тиждень.

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Щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому, столичний уряд Сеула вирішив втрутитися. Чиновники вважають, що електромобілі з повністю зарядженою батареєю несуть велику загрозу і є пожежонебезпечними.

Попри те, що ніяких досліджень, щодо безпечності електромобілів з напіврозрядженою батареєю не було проведено, посадовці досить стурбовані інцидентом з пожежею й планують запровадити нові правила.

Влада Сеула хоче заборонити власникам електромобілів, батарея яких заряджена на понад 90%, використовувати підземні гаражі. На додаток до цього, також встановлять ліміт заряду в 80% для державних швидких зарядок у всьому місті. За планом посадовців, в майбутньому приватні зарядні станції також повинні будуть дотримуватись цих вимог.

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Корейські ЗМІ повідомляють, що нові правила запровадять вже у вересні. Власники електромобілів обурені, адже влада, фактично, змусить водіїв використовувати менший корисний запас ходу. Цікаво, що більшість науковців також стали на захист водіїв.

«Надмірне заряджання не є вирішальним чинником пожежі. Електромобілі з самого початку сконструйовані таким чином, щоб ніколи не досягати повного заряду, навіть якщо на приладовій панелі вказано, що він 100-відсотковий», — сказав професор Юн Вон Суба, який очолює дослідницький центр акумуляторів, яким керує Університет Сунгкюнкван і Samsung SDI.

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