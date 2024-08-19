Акумуляторний "китаєць" продаватиметься в Європі за 23 000 євро

Dongfeng з’явиться у Європі відразу після запуску Nammi Box EV у Швейцарії. Цінник, як пише electrek.co, проставлять поміркований – 21 990 швейцарських франків, тобто десь під 23 000 євро (25 500 доларів). Очікується, що це у Європі буде один із найдоступніших електромобілів.

Попри нові мита, китайський імпорт електромобілів Nammi Box може стати ще й одним із перших автомобілів, виготовлених на потенційному заводі Dongfeng в Італії. Раніше джерело Reuters повідомило, що переговори між Dongfeng та італійським урядом перебувають "на просунутій стадії". Цей завод реально може допомогти автовиробнику уникнути сплати дорогого мита.

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Новий Nammi Box кине виклик недорогим електромобілям, з-поміж яких Citroen e-C3, ціна якого в Європі починається приблизно від 24 586 євро (27 300 доларів США).

"Китаєць" буде дешевшим. Працюючи від батареї місткістю 42,3 кВт-год, Nammi спроможний пройти на одній зарядці 310 км за WLTP, а e-C3 з акумулятором місткістю 44 кВт-год пройде 481 кілометр.

Nammi Box стильний зовні й просторий та гарний всередині. Фото: Dongfeng

Будуть й інші новинки. За словами генерального директора Лу Фанга, преміальний бренд Dongfeng Voyah планує вже у вересні випустити на експорт новий електричний позашляховик Zhiyin.

Таким чином, DongFeng приєднується до висхідного списку китайських автовиробників, які випускатимуть нові моделі електромобілів у Європі, включаючи BYD, Chery, GWM і NIO.

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Тут доволі цікава конкуренція. BYD випустила новий електромобіль Song Plus 2025 року, що продаватиметься на внутрішньому ринку Китаю за ціною від 21 000 доларів США. Це доволі недорогий електромобіль для китайського ринку. Саме тому цінова війна на електромобілі у Китаї змушує таких автовиробників як Dongfeng шукати зростання за кордоном.