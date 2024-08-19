Аккумуляторный "китаец" будет продаваться в Европе за 23 000 евро

Dongfeng появится в Европе сразу после запуска Nammi Box EV в Швейцарии. Ценник, как пишет electrek.co, проставят умеренный – 21 990 швейцарских франков, то есть где-то 23 000 евро (25 500 долларов). Ожидается, что это в Европе будет один из самых доступных электромобилей.

Несмотря на новые пошлины, китайский импорт электромобилей Nammi Box может стать еще и одним из первых автомобилей, изготовленных на потенциальном заводе Dongfeng в Италии. Ранее источник Reuters сообщил, что переговоры между Dongfeng и итальянским правительством находятся "на продвинутой стадии". Этот завод реально может помочь автопроизводителю избежать уплаты дорогостоящей пошлины.

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Новый Nammi Box бросит вызов недорогим электромобилям, среди которых Citroen e-C3, цена которого в Европе начинается примерно от 24 586 евро (27 300 долларов США).

"Китаец" получается дешевле. Работая от батареи емкостью 42,3 кВт-ч, Nammi способен пройти на одной зарядке 310 км по WLTP, а e-C3 с аккумулятором емкостью 44 кВт-ч пройдет до 481 километр.

Nammi Box стильный снаружи и просторный и красивый внутри. Фото: Dongfeng

Будут и другие новинки. По словам генерального директора Лу Фанга, премиальный бренд Dongfeng Voyah планирует уже в сентябре выпустить на экспорт новый электрический внедорожник Zhiyin.

Таким образом, DongFeng присоединяется к восходящему списку китайских автопроизводителей, которые будут выпускать новые модели электромобилей в Европе, включая BYD, Chery, GWM и NIO.

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Здесь довольно интересная конкуренция. BYD выпустила новый электромобиль Song Plus 2025 года, который начнут продавать на внутреннем рынке Китая по цене от 21 000 долларов США. Это довольно недорогой электромобиль. Именно поэтому ценовая война на электромобили в Китае заставляет таких автопроизводителей как Dongfeng искать рост за рубежом.