BYD Seal попал в шорт-лист семи финалистов конкурса The Car of the Year 2024.

Жюри европейского конкурса The Car of the Year 2024 определило список финалистов награды этого года. В составе жюри – 59 журналистов, которые представляют 22 страны.

Из длинного списка из 28 моделей они выбрали семь номинантов (в алфавитном порядке):

Далее жюри соберет эти автомобили на финальные тест-драйвы, где будет сравнивать их по различным качествам и характеристикам. После этого состоится финальный раунд голосования, на котором и определят лучший автомобиль 2024 года в Европе. Победитель будет объявлен на Женевском автосалоне в понедельник, 26 февраля.

Большинство автомобилей-финалистов электрические или имеют BEV-версии.

BYD Seal стал первым китайским авто, который вышел в финал этого престижного конкурса.