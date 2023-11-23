В мировом ежегодном исследовании "Лучшие бренды" три автопроизводителя вошли в первую десятку лидеров. Это - Toyota, Mercedes-Benz и BMW.

Согласно критериям исследования, крупнейший в мире автопроизводитель также имеет наибольшую силу бренда. Toyota заняла шестое место в престижном списке Global Best Brands 2023 от Interbrand второй год подряд.

Сразу за ней на седьмом месте Mercedes-Benz, который по сравнению с прошлым годом улучшил свое пребывание в списке на одну ступеньку. Компания BMW вообще сделала невероятный скачок. Она перескочила три позиции и заняла девятое место. Еще один автопроизводитель попал в ТОП-20. Tesla вперед не продвинулась и снова заняла 12 место.

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Напомним, исследование Interbrand ведет уже 24 года. Классификация брендов идет по трем критериям. Первый – это финансовые показатели продуктов или услуг бренда, второй – роль бренда в процессе принятия клиентом решения о покупке, и третий – сила бренда по обеспечению будущих прибылей компании.

Получив все эти данные, Interbrands ежегодно составляет таблицу из 100 лучших брендов, охватывающую не только автомобили, но и технологии, гостеприимство, моду и многие другие сектора.

Toyota и Mercedes-Benz опередили Coca Cola и Nike, а BMW обошла McDonalds. Бренд Tesla превзошел Disney и Louis Vuitton.

Рейтинговая "десятка" лучших мировых компаний 2023 года в этот раз обогатилась тремя автопроизводителями. Коллаж: Авто24

Для серьезного шага вперед Toyota следует улучшиться уже в следующем учетном сезоне 2024 года и вплотную приблизиться к Apple, Microsoft и Amazon. Но при этом для выхода в ТОП-5 нужно сместить Samsung с пятого или даже Google с четвертого места.

Что касается других автопроизводителей, то отдельные из них вошли в список 100 лучших брендов: Honda (27 место), Hyundai (32), Audi (45), Porsche (47), VW (50), Ford (51), Nissan (63), Ferrari (70), Kia (88).