В сентябре глобальный рынок электромобилей (EV) записал в зачет продаж 1 291 077 машин, что по отношению к прошлогоднему показателю на 23% больше.

Электромобили на аккумуляторах (BEV) составляли 12% мировых регистраций в сентябре. В сочетании с подзарядными гибридами (PHEV) электромобили заняли 17% рынка новых автомобилей.

В рейтинге брендов EV за январь-сентябрь BYD опередил Tesla. Вместе они отвечают за более трети мирового рынка электромобилей.

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За первые девять месяцев года в рейтинге OEM EV комфортное лидерство с долей 21,9% было за BYD, в то время как доля Tesla упала до 14%. Третье место заняла VW Group (7,2%), сохранившая хорошую дистанцию впереди Geely–Volvo (6,1%), на четвертом месте. SAIC занимает пятое место с долей 5,4% мирового рынка новых электромобилей.

Первая пятерка мировых брендов по продаже электромобилей EV в январе-сентябре 2023 года. Инфографика: Авто24

В сегменте BEV за первые девять месяцев 2023 года Tesla остается лидером с 20,1% рынка, а у BYD лишь 15,9%. Маловероятно, что в этом году китайский автопроизводитель устранит Tesla с трона BEV.