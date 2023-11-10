У вересні глобальний ринок електромобілів (EV) записав у залік продажу 1 291 077 машин, що відносно торішнього показника на 23% більше.

Електромобілі на акумуляторних батареях (BEV) становили 12% світових реєстрацій у вересні. У поєднанні з підзарядними гібридами (PHEV) електромобілі зайняли 17% ринку нових автомобілів.

У рейтингу брендів EV за січень-вересень BYD випередив Tesla. Разом вони відповідають за понад третину світового ринку електромобілів.

Читайте також Попит на електромобілі в Україні зріс майже втричі

За перші дев’ять місяців року в рейтингу OEM EV комфортне лідерство з часткою 21,9% було за BYD, тоді як частка Tesla впала до 14%. Третє місце посіла VW Group (7,2%), яка зберегла хорошу дистанцію попереду Geely–Volvo (6,1%), які на четвертому місці. SAIC займає п’яте місце з 5,4% світового ринку нових електромобілів.

Перша п'ятірка світових брендів з продажу електромобілів EV у січні-вересні 2023 року. Інфографіка: Авто24

В сегменті BEV за перші дев’ять місяців 2023 року Tesla залишається лідером з 20,1% ринку, а BYD має лише 15,9%. Малоймовірно, що цього року китайський автовиробник усуне Tesla з трону BEV.