У вересні глобальний ринок електромобілів (EV) записав у залік продажу 1 291 077 машин, що відносно торішнього показника на 23% більше.
Електромобілі на акумуляторних батареях (BEV) становили 12% світових реєстрацій у вересні. У поєднанні з підзарядними гібридами (PHEV) електромобілі зайняли 17% ринку нових автомобілів.
У рейтингу брендів EV за січень-вересень BYD випередив Tesla. Разом вони відповідають за понад третину світового ринку електромобілів.
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За перші дев’ять місяців року в рейтингу OEM EV комфортне лідерство з часткою 21,9% було за BYD, тоді як частка Tesla впала до 14%. Третє місце посіла VW Group (7,2%), яка зберегла хорошу дистанцію попереду Geely–Volvo (6,1%), які на четвертому місці. SAIC займає п’яте місце з 5,4% світового ринку нових електромобілів.
Перша п'ятірка світових брендів з продажу електромобілів EV у січні-вересні 2023 року. Інфографіка: Авто24
В сегменті BEV за перші дев’ять місяців 2023 року Tesla залишається лідером з 20,1% ринку, а BYD має лише 15,9%. Малоймовірно, що цього року китайський автовиробник усуне Tesla з трону BEV.
Перед тим, як нова модель шини піде у виробництво, її ретельно тестують. Шини Continental випробовують на полігонах всього світу, включаючи Contidrom – власну трасу компанії поблизу Ганновера. У складі Contidrom є перша у світі повністю автоматизована система тестування шин AIBA, де випробування проводяться цілий рік на мокрій і сухій дорозі.
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