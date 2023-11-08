Українці частіше купують старі електромобілі. Кількість вживаних електричок, що вперше отримали українські номери, в чотири рази більша ніж нових.
У жовтні український автопарк поповнили 4493 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.
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Відносно торішнього жовтня попит на електромобілі зріс у 2,8 раза. У порівнянні з вереснем 2023р. ринок збільшився на 4,5%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто - 4417 шт. (нових – 851 шт., уживаних – 3566 шт.). З 76 комерційних електромобілів новими були лише 10 авто.
ТОП-5 жовтня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf - 573 од.;
- Tesla Model 3 - 442 од.;
- Volkswagen e-Golf - 405 од.;
- Tesla Model Y - 255 од.;
- Renault Zoe - 201 од.
ТОП-5 нових електромобілів на ринку у жовтні 2023р.:
- Volkswagen ID.4 - 366 од.;
- Toyota BZ4X - 65 од.;
- Honda E - 63 од.;
- Volkswagen ID.6 - 44 од.;
- Audi Q4 e-tron - 24 од.;
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 28,7 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. До того ж, в реєстраціях BEV збільшилась частка нових машин - з 16 до 20 відсотків.