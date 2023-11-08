Українці частіше купують старі електромобілі. Кількість вживаних електричок, що вперше отримали українські номери, в чотири рази більша ніж нових.

У жовтні український автопарк поповнили 4493 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

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Відносно торішнього жовтня попит на електромобілі зріс у 2,8 раза. У порівнянні з вереснем 2023р. ринок збільшився на 4,5%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто - 4417 шт. (нових – 851 шт., уживаних – 3566 шт.). З 76 комерційних електромобілів новими були лише 10 авто.

ТОП-5 жовтня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf - 573 од.;

Tesla Model 3 - 442 од.;

Volkswagen e-Golf - 405 од.;

Tesla Model Y - 255 од.;

Renault Zoe - 201 од.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку у жовтні 2023р.:

Volkswagen ID.4 - 366 од.;

Toyota BZ4X - 65 од.;

Honda E - 63 од.;

Volkswagen ID.6 - 44 од.;

Audi Q4 e-tron - 24 од.;

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 28,7 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. До того ж, в реєстраціях BEV збільшилась частка нових машин - з 16 до 20 відсотків.