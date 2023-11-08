Украинцы чаще покупают подержанные электромобили. Количество подержанных электричек, впервые получивших украинские номера, в четыре раза больше новых.

В октябре украинский автопарк пополнили 4493 автомобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

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По отношению к октябрю прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза. По сравнению с сентябрем 2023г. рынок вырос на 4,5%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто – 4417 шт. (новых – 851 шт., б/у – 3566 шт.). Из 76 коммерческих электромобилей новыми были всего 10 авто.

ТОП-5 октября впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf – 573 ед.;

Tesla Model 3 – 442 ед.;

Volkswagen e-Golf – 405 ед.;

Tesla Model Y – 255 ед.;

Renault Zoe – 201 ед.

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в октябре 2023г.

Volkswagen ID.4 – 366 ед.;

Toyota BZ4X – 65 ед.;

Honda E – 63 ед.;

Volkswagen ID.6 – 44 ед.;

Audi Q4 e-tron – 24 ед.;

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли около 28,7 тыс. электромобилей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. К тому же, в регистрациях BEV увеличилась доля новых машин – с 16 до 20 процентов.