Подержанные электромобили теряют цену гораздо быстрее бензиновых и дизельных коллег. Главная причина – быстрая деградация батареи.

Для традиционных авто с ДВС пробег и годы эксплуатации являются главным индикатором определения цены на вторичном рынке. С электромобилем все дело в аккумуляторе, обычно составляет около 40% цены нового электромобиля.

Читайте также: Какие новые электромобили можно купить в Украине до 30 тысяч долларов

Слишком часто быстрая зарядка электромобиля, постоянная зарядка, когда батарея почти полна, или оставление полностью заряженной на длительное время могут быстрее ухудшить ее работу.

Австрийский стартап Aviloo, разработавший тест для дилеров и частных лиц, обнаружил, что после 100 тыс. км. пробега емкость батареи может уменьшаться на 30%. Из-за этого подержанные электромобили теряют в цене быстрее традиционных автомобилей с ДВС.

По данным компании Recurrent, цены на подержанные электромобили в США в сентябре упали на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а цены на работающие на ископаемом топливе модели уменьшились всего на 7%.

По данным AutoTrader, цены на электромобили с пробегом в Великобритании в августе упали на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как цены на модели с ДВС выросли по меньшей мере на 4%.

Данные Deutsche Automobil Treuhand показывают, что остаточная стоимость трехлетних электромобилей в Германии более чем на 10 процентных пунктов ниже эквивалентов на ископаемом топливе.

Если цены на б/у автомобили останутся низкими, это может повлиять на цены новых электромобилей, пишет Reuters.

В Европе, например, в 2021 году было продано более 1,2 млн. новых полностью электрических авто, и многие из них появятся на вторичном рынке в 2024 году, когда закончатся их лизинговые контракты.