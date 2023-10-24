Вживані електромобілі втрачають ціну набагато швидше своїх бензинових та дизельних колег. Головна причина – швидка деградація батареї.

Для традиційних авто з ДВЗ пробіг і роки експлуатації є головним індикатором визначення ціни на вторинному ринку. З електромобілем вся справа в акумуляторі, який зазвичай становить близько 40% ціни нового електромобіля.

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Надто часта швидка зарядка електромобіля, постійне заряджання, коли батарея майже повна, або залишення її повністю зарядженою на тривалий час можуть швидше погіршити її роботу.

Австрійський стартап Aviloo, який розробив тест для дилерів і приватних осіб, виявив, що після 100 тис. км. пробігу ємність батареї може зменшуватись на 30%. Через це вживані електромобілі втрачають в ціні швидше за традиційні авто з ДВЗ.

За даними компанії Recurrent, ціни на вживані електромобілі в США у вересні впали на 32% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а ціни на моделі, що працюють на викопному паливі, зменшились всього на 7%.

За даними AutoTrader, ціни на електромобілі з пробігом у Великій Британії в серпні впали на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як ціни на моделі з ДВЗ зросли щонайменше на 4%.

Дані Deutsche Automobil Treuhand показують, що залишкова вартість трирічних електромобілів у Німеччині більш ніж на 10 відсоткових пунктів нижча, ніж еквіваленти на викопному паливі.

Якщо ціни на вживані автомобілі залишаться низькими, це може вплинути на ціни нових електромобілів пише Reuters.

У Європі, наприклад, у 2021 році було продано понад 1,2 млн нових повністю електричних авто, і багато з них з’являться на вторинному ринку у 2024 році, коли закінчаться їхні лізингові контракти.