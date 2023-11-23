У світовому щорічному дослідженні "Кращі бренди" три автовиробники увійшли в першу десятку лідерів. Це – Toyota, Mercedes-Benz і BMW.

Відповідно до критеріїв дослідження, найбільший у світі автовиробник також має найбільшу силу бренду. Toyota посіла шосте місце в престижному списку Global Best Brands 2023 від Interbrand другий рік поспіль.

Відразу за нею на сьомому місці Mercedes-Benz, який порівняно з минулим роком поліпшив своє перебування у списку на одну сходинку. Компанія BMW взагалі зробила неймовірний стрибок. Вона перескочила три позиції й посіла дев’яте місце. Ще один автовиробник потрапив у ТОП-20. Tesla вперед не просунулася й знову посіла 12 місце.

Читайте також Які автомобілі найчастіше купували у світі: рейтинг виробників

Нагадаємо, дослідження Interbrand веде вже 24 роки. Класифікація брендів іде за трьома критеріями. Перший – це фінансові показники продуктів або послуг бренду, другий – роль бренду в процесі прийняття клієнтом рішення про покупку, і третій – сила бренду щодо забезпечення майбутніх прибутків компанії.

Отримавши всі ці дані, Interbrands щороку складає таблицю зі 100 найкращих брендів, що охоплює не лише автомобілі, але й технології, гостинність, моду та багато інших секторів.

Toyota і Mercedes-Benz випередили Coca Cola і Nike, а BMW обійшла McDonalds. Бренд Tesla перевершив Disney і Louis Vuitton.

Рейтингова “десятка” кращих світових компаній 2023 року цього разу збагатилася трьома автовиробниками. Колаж: Авто24

Для серйозного кроку вперед Toyota слід покращитися вже у наступному обліковому сезоні 2024 року й впритул наблизитися до Apple, Microsoft і Amazon. Але при цьому для виходу в ТОП-5 потрібно змістити з Samsung з п'ятого чи навіть Google з четвертого місця.

Щодо інших автовиробників, то окремі з них увійшло в список зі 100 кращих брендів: Honda (27 місце), Hyundai (32), Audi (45), Porsche (47), VW (50), Ford (51), Nissan (63), Ferrari (70), Kia (88).