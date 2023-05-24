Вступая в свое восьмое поколение, 5 серия готова противостоять новому E-Class, представленному всего месяц назад.

BMW делает вещи по-другому, разрабатывая автомобиль с двигателями внутреннего сгорания и электрическими трансмиссиями на той же платформе CLAR, в то время как Mercedes имеет EQE на специально разработанной электрической архитектуре. Мировая премьера баварского роскошного седана под кодовым названием G60, вероятно, будет сосредоточена на варианте EV.

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Расположенный выше i3 и ниже i7 новый i5 будет доступен с первого дня как модель M Performance. i5 M60 xDrive будет иметь около 600 лошадиных сил, но это также, вероятно, будет самая трудная 5 серия за всю историю. Также был анонсирован меньший i5 eDrive40 с одним двигателем и задним приводом. Конечно, будет ассортимент бензиновых и дизельных вариантов, а также по крайней мере один подключаемый к сети гибрид.

Все шпионские снимки с прототипами, имеющими полный серийный кузов и окончательные фары, дали нам впечатление, что BMW в этот раз не рискует. Хотя 7 серия имеет противоречивый внешний вид из-за необычных разделенных фар и огромной радиаторной решетки, новая 5 серия будет эволюционной, а не революционной. Это касается как версий ICE, так и EV, поскольку они будут смотреться почти одинаково.

Несмотря на то, что экстерьер не будет существенным отклонением от предыдущей модели G30, BMW обновит салон, приняв компоновку с двумя экранами. Это будет первый автомобиль компании, который будет использовать iDrive 8.5, эволюцию версии 8.0, которая доступна почти во всех продаваемых сегодня автомобилях. Это означает несколько обычных элементов управления, поскольку большинство функций будут доступны через сенсорный экран.

Мы только собираемся увидеть седан сегодня. Однако более практичный Touring, вероятно, не отстает. Дебют может состояться до конца года, и, как уже было объявлено BMW, универсал i5 появится в продаже в 2024 году. Что касается M5, то он должен появиться примерно в 2025 году, и существует определенная вероятность, что он также будет предлагаться как универсал.