Вступаючи у своє восьме покоління, 5 серія готова протистояти новому E-Class, представленому лише місяць тому.

BMW робить речі по-іншому, розробляючи автомобіль з двигунами внутрішнього згоряння та електричними трансмісіями на тій же платформі CLAR, тоді як Mercedes має EQE на спеціально розробленій електричній архітектурі. Світова прем’єра баварського розкішного седана під кодовою назвою «G60», ймовірно, буде зосереджена на варіанті EV.

Читайте також: BMW оновить свій найкрасивіший класичний мотоцикл

Розташований вище i3 і нижче i7, новий i5 буде доступний з першого дня як модель M Performance. i5 M60 xDrive матиме близько 600 кінських сил, але це також, ймовірно, буде найважча 5 серія за всю історію. Також було анонсовано менший i5 eDrive40 з одним двигуном і заднім приводом. Звичайно, буде асортимент бензинових і дизельних варіантів, а також принаймні один гібрид, що підключається до мережі.

Усі шпигунські знімки з прототипами, які мають повний серійний кузов і остаточні фари, дали нам враження, що BMW цього разу не буде ризикувати. Хоча 7 серія має суперечливий зовнішній вигляд через незвичайні розділені фари та величезну решітку радіатора, нова 5серія буде еволюційною, а не революційною. Це стосується як версій ICE, так і EV, оскільки вони виглядатимуть майже однаково.

Незважаючи на те, що екстер’єр не буде суттєвим відхиленням від попередньої моделі G30, BMW оновить салон, прийнявши компонування з двома екранами. Це буде перший автомобіль компанії, який використовуватиме iDrive 8.5, еволюцію версії 8.0, яка доступна майже у всіх автомобілях, що продаються сьогодні. Це означає небагато звичайних елементів керування, оскільки більшість функцій будуть доступні через сенсорний екран.

Ми тільки збираємося побачити седан сьогодні. Однак більш практичний Touring, ймовірно, не відстає. Дебют може відбутися до кінця року, і, як уже було оголошено BMW, універсал i5 з’явиться в продажу в 2024 році. Що стосується M5, він повинен з’явитися приблизно в 2025 році, і існує певна ймовірність, що він також буде пропонуватися як універсал.