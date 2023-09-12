Peugeot меняет модель 3008 совершенно новым электрическим кроссовером с кузовом "фастбек". Новинка станет шагом к цели компании представить к 2025 году самый широкий ассортимент электромобилей среди конкурентов.

Электромобиль Peugeot E-3008 – первая модель, использующая новую платформу Stellantis STLA Medium, имеющую в потенциале большой запас хода (до 700 км); минимальное время подзарядки (30 минут), высокую мощность и эффективность.

Peugeot E-3008 будет производиться эксклюзивно на заводе в Сошо во Франции, продажи в Европе стартуют уже с февраля 2024 года.

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Линейка модели будет базироваться на двух основных комплектациях – Allure и GT с тремя пакетами опций. Кроссовер-фастбэк Peugeot E-3008 будет предложен с тремя полностью электрическими силовыми установками: стандартный вариант мощностью 210 л.с.; версия LONG RANGE мощностью 230 л.с.; модификация DUAL MOTOR мощностью 320 л. и полным поводом. Также для новинки будут доступны гибридные силовые агрегаты, согласно рынку продаж.

Новый Peugeot E-3008 сразу узнается благодаря стилю кузова кроссовер-фастбэк. Динамический дизайн сочетается с хорошей аэродинамикой (Cx 0,28). Автомобиль в длину 4,54 м; ширину 1,89м и высоту 1,64м.

Кроссовер Peugeot E-3008 получил и новое оформление передней части кузова. В то время как культовая «световая подпись» с тремя линиями-когтями осталась на месте, отделка фар и решетки радикально обновлена. Передняя часть новинки построена вокруг новой эмблемы Peugeot, сочетая новую «световую подпись» и ощущение безграничной решетки, чего удалось достичь благодаря градиенту цвета кузова.

Небольшие фары интегрированы в элегантную тонкую полоску, которая расположена над решеткой радиатора и охватывает всю переднюю часть кузова. Светодиодные фары (LED) используются на всех версиях новинки. А комплектация GT оснащается матричными фарами Pixel LED, автоматически адаптирующими луч света в соответствии с условиями дорожного движения.

Дизайнеры сменили традиционный наклон линии фастбэка в задней части автомобиля с помощью «летающего» спойлера, словно отделенного от кузова. Эта инновация улучшает стильный изгиб задней части Peugeot E-3008 и одновременно дополнительно оптимизирует аэродинамику.



Команда разработчиков интерьера Peugeot E-3008 решила соединить два из трех основных элементов салона i-Cockpit®, а именно: поднятый над рулем экран и большой центральный сенсорный дисплей. Теперь они интегрированы в единственный изогнутый панорамный монитор, состоящий из сплошной 21-дюймовой HD-панели, протянувшейся от левого края приборной панели вплоть до центральной консоли.

Этот панорамный дисплей как будто «взлетает» над приборной панелью. Эффект левитации подчеркивается окружающим светодиодным освещением, источник которого расположен за экраном. Расположенный под удобным углом для обеспечения оптимальной эргономики, панорамный 21-дюймовый дисплей несколько изогнут к водителю – и одновременно остается идеально доступным для пассажира.

Новый Peugeot E-3008 в версии Allure получит салон i-Cockpit® с двумя 10-дюймовыми цифровыми экранами, объединенными в одну сплошную панорамную панель, создавая такой же плавающий эффект, как и 21-дюймовая панель с эффектом левитации. Peugeot E-3008 в версии GT стандартно оснащен сплошным 21-дюймовым HD-дисплеем.

Новый интерьер Panoramic i-Cockpit® имеет совершенно новую архитектуру. Инновация заключается в том, что панорамный экран установлен на передней панели с помощью крепежной системы, которые невидимы для водителя и пассажиров в салоне. Такое местоположение улучшает доступность и видимость информации.

Кроме того, в центральной части передней панели расположен блок сенсорных кнопок i-Toggles, которые можно настраивать и запрограммировать для быстрого доступа к 10 любимым функциям. К примеру: телефонный вызов определенного контакта; запуск навигации в нужный пункт (дом, офис); настройка радио на частоту любимой станции; установка уже выбранной идеальной температуры климат-контроля.

Джойстик управления АКПП теперь расположен справа от руля – рядом с кнопкой остановки/запуска двигателя. Это очень эргономичное решение, позволяющее остановить или запустить двигатель и управлять АКПП одним интуитивно понятным жестом руки.

Новые передние сиденья имеют контурный дизайн и пенонаполнитель высокой плотности. Для украшения сидений используются комбинация кожи/ткани (версия Allure) или комбинация кожи/алькантары (версия GT).

Передние сиденья нового Peugeot E-3008 имеют сертификацию AGR (Aktion für Gesunder Rücken), как отличие от немецкой ассоциации врачей и терапевтов, способствующих исследованиям по предотвращению боли в спине. В версии GT передние сиденья также имеют вентиляцию и массаж, а подогрев кресел предусмотрен не только впереди, но и сзади.

Впервые в линейке PEUGEOT передние сиденья могут быть оснащены адаптивной боковой поддержкой, надуваемой или сдуваемой электронасосом, благодаря чему форма сиденья идеально настраивается к телу каждого человека.

Для обеспечения здоровой атмосферы в салоне, новинка оснащена системой AQS (Air Quality System). Эта система постоянно контролирует качество поступающего в салон воздуха и при необходимости может автоматически активировать рециркуляцию. В комплектации GT контроль качества воздуха дополняется системой очистки Clean Cabin, фильтрующей загрязняющие газы и частицы. Уровень чистоты и качества воздуха отображается в правой части панорамного дисплея.

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Звукоизоляцию можно дополнительно улучшить с помощью ламинированного двойного стекла передних окон в сочетании с высококачественной системой Hi-Fi Focal® Premium, которая включает в себя 10 динамиков, сделанных по эксклюзивным запатентованным технологиям и 12-канальный усилитель мощностью 690 Вт.

Список вспомогательных систем включает следующее:

Адаптивный круиз-контроль АСС с функцией Stop&Go и вспомогательной системой поддержки полосы движения; эта технология позволяет управлять скоростью движения и поворотом руля, чтобы удерживать его на определенной скорости и в определенной полосе движения;

с функцией Stop&Go и вспомогательной системой поддержки полосы движения; эта технология позволяет управлять скоростью движения и поворотом руля, чтобы удерживать его на определенной скорости и в определенной полосе движения; Полуавтоматическое изменение полосы движения значительно облегчает вождение на магистралях; водитель может просто включить индикатор нужного направления (вправо/влево) и нажать кнопку «ОК» на руле – система самостоятельно направит авто к новой полосе, когда это будет удобно и безопасно.

значительно облегчает вождение на магистралях; водитель может просто включить индикатор нужного направления (вправо/влево) и нажать кнопку «ОК» на руле – система самостоятельно направит авто к новой полосе, когда это будет удобно и безопасно. Система предварительной рекомендации скорости выявляет любые изменения ограничения скорости считывая дорожные знаки и/или получая информацию из навигационной системы; далее система предлагает водителю выбрать эту скорость для адаптивного круиз-контроля. Если система обнаруживает дождь, то предлагает снизить скорость в соответствии с определенными «дождевыми» ограничениями – например со 130 до 110 км/ч на автомагистрали.

Все функции полуавтономного вождения требуют доказательства действий от водителя. Датчики постоянно контролируют, чтобы водитель держал руки на руле.

Разработанный как электромобиль Peugeot E-3008 предлагает сразу три варианта электрических силовых агрегатов:

2WD – запас хода 525 км, аккумулятор емкостью 73 кВт*ч, привод на два колеса, мощность 157 кВт или 210 л.с.;

4WD – запас хода 525 км, аккумулятор емкостью 73 кВт*ч, два электромотора, полный привод, мощность 240 кВт или 320 л.с.;

LONG RANGE – запас хода 700 км, аккумулятор емкостью 98 кВт*ч, привод на два колеса, мощность 170 кВт или 230 л.с.

Аккумулятор расположен под днищем электромобиля и обеспечивает питание электродвигателя или электродвигателей. Новейший литий-ионный аккумулятор работает с напряжением до 400 В и имеет химический состав типа NMC (Nickel, Manganese, Cobalt – Никель, Марганец, Кобальт).



Новый Peugeot E-3008 оснащен жидкостной системой терморегуляции для аккумулятора. Используется специальная циркулирующая охлаждающая жидкость, благодаря чему удается поддерживать оптимальную температуру аккумуляторной батареи – для обеспечения быстрой зарядки, достижения максимального запаса хода, гарантирования более длительного срока службы аккумулятора.

Тепловой насос способствует комфорту водителя и пассажиров, а также позволяет сэкономить энергию в аккумуляторе – затем ее можно использовать для питания электромоторов и, таким образом, проехать еще большее расстояние.

Для электромобиля Peugeot E-3008 действуют отдельные условия гарантии на аккумулятор – 8 лет или 160 000 км пробега с гарантией сохранения емкости на уровне 70% от состояния нового аккумулятора.

На заднем левом крыле Peugeot E-3008 размещен комбинированный зарядный порт, поддерживающий зарядку в режимах «Mode 2/3» (переменный ток) или «Mode 4» (постоянный ток).

Для зарядки переменным током (АС) доступны два типа встроенных бортовых зарядных устройств. Уже в стандартной комплектации предложено трехфазное зарядное устройство мощностью 11 кВт; в качестве опции – доступное трехфазное зарядное устройство мощностью 22 кВт.

Для быстрой зарядки постоянным током (DC) предусмотрено подключение в режиме Mode 4 в комбинированном зарядном порту. В этом случае Peugeot E-3008 поддерживает мощность зарядки до 160 кВт, что позволяет пополнять аккумулятор от 20 до 80% полной емкости всего за 30 минут или даже быстрее.

Используя лепестки за компактным рулем, водитель может активировать рекуперацию и выбрать ее интенсивность.

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Для завершения формирования полного модельного ряда, Peugeot E-3008 также будет доступен с электрифицированными силовыми гибридными агрегатами двух типов – традиционный гибрид (Hybrid) или гибрид с возможностью подзарядки (Plug-In Hybrid). Доступность некоторых версий будет зависеть от потребностей рынков. Подробная информация о гибридных версиях Peugeot E-3008 будет предоставлена позже, ближе к моменту запуска продаж таких вариантов.

В соответствии со стратегией формирования полной линейки электромобилей Peugeot, вскоре компания запустит электрический кроссовер большего размера. Новый Peugeot E-5008 будет нацелен на более широкую аудиторию покупателей, стремящихся получить большой универсальный электрический кроссовер. Больше информации о Peugeot E-5008 будет предоставлено ближе к запуску модели – в начале 2024 года.