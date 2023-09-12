Peugeot змінює модель 3008 абсолютно новим електричним кросовером з кузовом “фастбек”. Новинка стане кроком до мети компанії представити до 2025 року найширший асортимент електромобілів серед конкурентів.

Електромобіль Peugeot E-3008 – перша модель, яка використовує нову платформу Stellantis STLA Medium, яка має в потенціалі великий запас ходу (до 700 км); мінімальний час підзарядки (30 хвилин), високу потужність та ефективність.

Peugeot E-3008 буде вироблятися ексклюзивно на заводі в Сошо у Франції, продажі в Європі стартують вже з лютого 2024 року.

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Лінійка моделі буде базуватись на двох основних комплектаціях – Allure та GT, з трьома пакетами опцій. Кросовер-фастбек Peugeot E-3008 буде запропоновано з трьома повністю електричними силовими установками: стандартний варіант потужністю 210 к.с.; версія LONG RANGE потужністю 230 к.с.; модифікація DUAL MOTOR потужністю 320 к.с. та повним приводом. Також для новинки будуть доступні гібридні силові агрегати, відповідно до ринку продажів.

Новий Peugeot E-3008 одразу впізнається завдяки стилю кузова кросовер-фастбек. Динамічний дизайн поєднано з гарною аеродинамікою (Cx 0,28). Авто має в довжину 4,54 м; ширину 1,89 м та висоту 1,64 м.

Кросовер Peugeot E-3008 отримав й нове оформлення передньої частини кузова. У той час як культовий «світловий підпис» з трьома лініями-кігтями залишився на місці, оздоблення фар та решітки радикально оновлено. Передня частина новинки побудована навколо нової емблеми Peugeot, поєднуючи новий «світловий підпис» та відчуття безмежної решітки, чого вдалось досягти завдяки градієнту кольору кузова.

Невеличкі фари інтегровані в тонку елегантну смужку, яка розташована над решіткою радіатора й охоплює всю передню частину кузова. Світлодіодні фари (LED) використовуються на всіх версіях новинки. А комплектація GT оснащується матричними фарами Pixel LED, які автоматично адаптують промінь світла відповідно до умов дорожнього руху.

Дизайнери змінили традиційний нахил лінії фастбеку в задній частині автомобіля за допомогою «літаючого» спойлера, що наче відокремлений від кузова. Ця інновація покращує стильний вигин задньої частини Peugeot E-3008 та, одночасно, додатково оптимізує аеродинаміку.



Команда розробників інтер’єру Peugeot E-3008 вирішила поєднати два з трьох основних елементів салону i-Cockpit®, а саме: піднятий над кермом екран та великий центральний сенсорний дисплей. Тепер вони інтегровані в єдиний вигнутий панорамний монітор, що складається з суцільної 21-дюймової HD-панелі, яка простягнулась від лівого краю панелі приладів аж до центральної консолі.

Цей панорамний дисплей наче «злітає» над панеллю приладів. Ефект левітації підкреслюється навколишнім світлодіодним освітленням, джерело якого розміщено за екраном. Розташований під зручним кутом для забезпечення оптимальної ергономіки, панорамний 21-дюймовий дисплей дещо вигнутий до водія – й водночас, він залишається ідеально доступним для пасажира.

Новий Peugeot E-3008 у версії Allure отримає салон i-Cockpit® з двома 10-дюймовими цифровими екранами, які об’єднані в одну суцільну панорамну панель, створюючи такий самий плаваючий ефект, як і 21-дюймова панель з ефектом левітації. Peugeot E-3008 у версії GT стандартно оснащений суцільним 21-дюймовим HD-дисплеєм.

Новий інтер’єр Panoramic i-Cockpit® має абсолютно нову архітектуру. Інновація полягає в тому, що панорамний екран встановлено на передній панелі за допомогою системи кріплення, які невидимі для водія та пасажирів в салоні. Таке розташування покращує доступність та видимість інформації.

Крім того, в центральній частині передньої панелі розташовані блок сенсорних кнопок i-Toggles, які можна настроювати та запрограмувати для швидкого доступу до 10 улюблених функцій. Наприклад: телефонний виклик певного контакту; запуск навігації до потрібного пункту (дім, офіс); налаштування радіо на частоту улюбленої станції; встановлення вже вибраної ідеальної температури клімат-контролю.

Джойстик керування АКПП тепер розташований праворуч від керма – поруч з кнопкою зупинки/запуску двигуна. Це дуже ергономічне рішення, яке дозволяє зупинити чи запустити двигун та керувати АКПП одним інтуїтивно-зрозумілим жестом руки.

Нові передні сидіння мають контурний дизайн та піно-наповнювач високої щільності. Для оздоблення сидінь використовуються комбінація шкіри/тканини (версія Allure) або комбінація шкіри/алькантари (версія GT).

Передні сидіння Нового Peugeot E-3008 мають сертифікацію AGR (Aktion für Gesunder Rücken), як відзнаку від німецької асоціації лікарів та терапевтів, що сприяють дослідженням з запобіганню болю в спині. У версії GT передні сидіння також мають вентиляцію та масаж, а підігрів крісел передбачено не лише попереду, але й позаду.

Вперше в лінійці PEUGEOT передні сидіння можуть бути оснащені адаптивною боковою підтримкою, що надуваються або здуваються електронасосом, завдяки чому форма сидіння ідеально налаштовується до тіла кожної людини.

Для забезпечення здорової атмосфери в салоні, новинка оснащена системою AQS (Air Quality System). Ця система постійно контролює якість повітря, що надходить в салон, й за необхідності може автоматично активувати рециркуляцію. У комплектації GT контроль якості повітря доповнюється системою очищення Clean Cabin, яка фільтрує забруднюючі гази та частинки. Рівень чистоти та якості повітря відображається у правій частині панорамного дисплею.

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Звукоізоляцію можна додатково покращити за допомогою ламінованого подвійного скла передніх вікон у поєднанні з високоякісною системою Hi-Fi Focal® Premium, яка включає в себе 10 динаміків, що зроблені за ексклюзивними запатентованими технологіями та 12-канальний підсилювач потужністю 690 Вт.

Перелік допоміжних систем включає наступне:

Адаптивний круїз-контроль АСС із функцією Stop&Go та допоміжною системою підтримки смуги руху; ця технологія дозволяє керувати швидкістю руху та поворотом керма, щоб утримувати його на певній заданій швидкості та у певній смузі руху;

Напівавтоматична зміна смуги руху значно полегшує водіння на магістралях; водій може просто увімкнути індикатор потрібного напрямку (вправо/вліво) та натиснути кнопку «ОК» на кермі – далі система самостійно спрямує авто до нової смуги, коли це буде зручно та безпечно.

Система попередньої рекомендації швидкості виявляє будь-які зміни обмеження швидкості, зчитуючи дорожні знаки та/або отримуючи інформацію з навігаційної системи; далі система пропонує водію обрати цю швидкість для адаптивного круїз-контролю. Якщо система виявляє дощ, то пропонує знизити швидкість відповідно до певних «дощових» обмежень – наприклад, зі 130 до 110 км/год на автомагістралі.

Всі функції напівавтономного водіння вимагають підтвердження дій від водія. Відповідні датчики постійно контролюють, щоб водій тримав руки на кермі.

Розроблений як електромобіль, Peugeot E-3008 пропонує одразу три варіанти електричних силових агрегатів:

2WD – запас ходу 525 км, акумулятор ємністю 73 кВт*год, привід на два колеса, потужність 157 кВт або 210 к.с.;

4WD – запас ходу 525 км, акумулятор ємністю 73 кВт*год, два електромотори, повний привід, потужність 240 кВт або 320 к.с.;

LONG RANGE – запас ходу 700 км, акумулятор ємністю 98 кВт*год, привід на два колеса, потужність 170 кВт або 230 к.с.

Акумулятор розташований під днищем електромобіля та забезпечує живлення електродвигуна або електродвигунів. Новітній літій-іонний акумулятор працює з напругою до 400 В та має хімічний склад типу NMC (Nickel, Manganese, Cobalt – Нікель, Марганець, Кобальт).



Новий Peugeot E-3008 оснащено рідинною системою терморегуляції для акумулятора. Використовується спеціальна циркулююча охолоджуюча рідина, завдяки чому вдається підтримувати оптимальну температуру акумуляторної батареї – для забезпечення дуже швидкої зарядки, досягнення максимального запасу ходу, гарантування довшого терміну служби акумулятора тощо.

Тепловий насос сприяє комфорту водія та пасажирів, а також він дозволяє заощадити енергію в акумуляторі – потім її можна використати для живлення електромоторів та, таким чином, проїхати ще більшу відстань.

Для електромобіля Peugeot E-3008 діють окремі умови гарантії на акумулятор – 8 років або 160 000 км пробігу, з гарантією збереження ємності на рівні 70% від стану нового акумулятора.

На лівому задньому крилі Peugeot E-3008 розміщено комбінований зарядний порт, який підтримує зарядку в режимах «Mode 2/3» (змінний струм) або «Mode 4» (постійний струм).

Для заряджання змінним струмом (АС) доступні два типи вбудованих бортових зарядних пристроїв. Вже у стандартній комплектації запропоновано трифазний зарядний пристрій потужністю 11 кВт; у якості опції – доступний трифазний зарядний пристрій потужністю 22 кВт.

Для «швидкої» зарядки постійним струмом (DC) передбачено підключення в режимі «Mode 4» в комбінованому зарядному порту. В цьому випадку Peugeot E-3008 підтримує потужність зарядки до 160 кВт, що дозволяє поповнювати акумуляторну батарею від 20 до 80% повної ємності лише за 30 хвилин або навіть швидше.

Використовуючи пелюстки за компактним кермом, водій може активувати рекуперацію та обрати її інтенсивність.

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Для завершення формування повного модельного ряду, Peugeot E-3008 також буде доступний з електрифікованими гібридними силовими агрегатами двох типів – традиційний гібрид (Hybrid) або гібрид з можливістю підзарядки (Plug-In Hybrid). Доступність певних версій буде залежати від потреб ринків. Детальна інформація про гібридні версії Peugeot E-3008 буде надана пізніше, ближче до моменту запуску продажів таких варіантів.

Відповідно до стратегії формування повної лінійки електромобілів Peugeot, невдовзі компанія запустить електричний кросовер більшого розміру. Новий Peugeot E-5008 буде націлений на ширшу аудиторію покупців, які прагнуть отримати великий універсальний електричний кросовер. Більше інформації про Peugeot E-5008 буде надано ближче до запуску моделі – на початку 2024 року.