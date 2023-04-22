Якщо вчасно не міняти повітряний фільтр двигуна, мотор працюватиме без видимих проблем, але… недовго. Подібна недбалість завершується передчасним капітальним ремонтом.

Повітряний фільтр безпосередньо не впливає на характер роботи автомобіля, тому його заміна підсвідомо сприймається як превентивний захід, з яким на фоні інших клопотів можна не поспішати. І відкладаючи заміну “на потім”, про нього можуть просто забути.

Втім, є випадки, коли періодичність заміни повітряного фільтра дуже залежить від умов експлуатації. Тобто строго кажучи, вказаний у заводській інструкції термін заміни не завжди стовідсотково правильний. Але тут потрібні деякі пояснення.

В принципі, двигун може працювати і без повітряного фільтра, але ресурс тоді буде зменшений суттєво

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Чому повітря слід очищувати

Щоб зрозуміти, як часто треба міняти повітряний фільтр двигуна, варто присвятити бодай один абзац теорії фільтрації. Двигун внутрішнього згорання, як бензиновий, так і дизельний, споживає повітря у великій кількості. Причому – пропускаючи його через свої найбільш вразливі об’єми – камеру згорання, де працюють такі важливі пари тертя як поршневі кільця і стінки циліндрів. Мало того, одразу ж забруднення підхоплюються оливою і розносяться нею по всьому двигуну.

Це ми до того, що повітря в цих зонах має бути максимально чистим, бо найменші тверді частинки тут виступатимуть в ролі абразиву і “допомагатимуть” інтенсивному зношенню мотора. Для повного розуміння проблеми: розмір цих частинок в середньому 5 – 100 мікрон, хоча трапляються і дрібніші порошинки – від 0,01 мікрона.

Щоб збільшити ємність фільтра і знизити його опір, фільтрувальний матеріал складають “гармошкою”.

Відразу скажемо, що будь-який сучасний повітряний фільтр може відсіяти цю “дрібноту”, але проблема не лише в “калібрі”. Справа також у кількості: над чистою асфальтованою дорогою в одному кубометрі повітря міститься 1 мг пилу, над путівцем з колоною машин цей показник сягає 40 мг/м3.

Як працює повітряний фільтр

В сучасних легкових авто повітря для двигуна очищують сухі фільтрувальні елементи. Це свого роду дуже дрібна сітка на шляху повітря, яка затримує тверди частинки засмічень. Але неправильно думати, що частинки пилу застрягають в “отворах”, що менші за їх розмір – схема затримання частинок трохи інша.

Те, що старий фільтр (ліворуч) має неохайний вигляд, ще не говорить, що він непридатний до роботи.

Крім прямої зупинки порошинок через те, що вони “не пролазять”, є ще одна – частинки прилипають до стінок каналів у фільтрувальному матеріалі, через які сміття проходить разом з повітрям. Але такий “двобар’єрний” спосіб очищення стосується в першу чергу елементів з так званих нетканих матеріалів – на відміну від паперових, які затримують забруднення здебільшого на свої поверхні. Так ми підійшли до головного питання.

Як швидко забивається фільтр

Фахівці оцінюють фільтр за низкою характеристик, серед яких чи не найголовніша – ємність. Чим більше фільтр може накопичити в собі бруду, тим довше його можна не замінювати без наслідків для двигуна.

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Автовиробники визначають ємність штатних фільтрів для різних умов експлуатації й відповідно виводять цифру періодичності заміни, яку проставляють у керівництві для користувачів. Проте майте на увазі, що вона стосується офіційно узгодженого типу фільтра та хоча і кількох, але стандартизованих умов експлуатації (наприклад, рух асфальтом, путівцями, путівцями у колоні машин).

Що буде, якщо вчасно не замінити фільтр повітря

Забитий брудом фільтр несе дві неприємності: частково падає його ефективність та зростає опір потоку повітря. Через останню обставину падає потужність силового агрегату та зростає споживання пального.

Після тривалих поїздок в хмарах куряви фільтр може отримати такий вигляд. Тож при такій експлуатації замінювати його треба частіше.

Одна зі страшилок, поширених у колах автомобілістів: забитий брудом фільтруючий елемент під впливом розрядження може прорватися і у двигун піде неочищене повітря. Таке справді може статись, але лише коли використовується неякісний фільтр.

Як часто треба міняти повітряний фільтр двигуна

Найголовніше правило: термін заміни не може перевищувати вказаний у заводському мануалі. А скорочувати його можна, а іноді й потрібно. Міжсервісний інтервал для повітряного фільтра дуже залежить від стану доріг, якими ви найчастіше їздите.

Наприклад, якщо вам довелося протягом кількох годин рухатись курною дорогою разом з іншими машинами (скажімо, об’їзд ділянки, що ремонтується), знайте, що остаточний ресурс вашого повітряного фільтра значно скоротився. Точну цифру назвати важко, але якщо, скажімо, ваш фільтр вже пройшов більшу частину рекомендованого пробігу, можливо, краще буде замінити його відразу.

Адже, як йшлося вище, над грунтовій дорозі машина може “з’їсти” у 40 – 50 разів пилу більше, ніж на міському асфальті. На пропорційну кількість кілометрів скорочується і ресурс фільтру. Але якщо йдеться про випадкове потрапляння у шлейф куряви десь біля будівництва, переживати не варто.

Витрушувати пил з брудного фільтра сенсу немає. Навіть той, що затримався на поверхні фільтрувального елементу, тримається міцно.

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Щоб не забувати про повітряний фільтр, вішайте просто на нього папірець з пробігом, а головне – з датою, коли була остання заміна. Дивлячись на неї, ви, певно, будете пригадувати, чи не було в цей період поїздок надто курними шляхами. І якщо так, то можливо є сенс або замінити фільтр відразу, або скоротити пробіг до наступної заміни.

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