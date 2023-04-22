Если своевременно не менять воздушный фильтр двигателя, мотор будет работать без видимых проблем, но… недолго. Подобная халатность завершается преждевременным капитальным ремонтом.

Воздушный фильтр напрямую не влияет на характер работы автомобиля, поэтому его замена подсознательно воспринимается как превентивная мера, с которой на фоне других хлопот можно повременить. И откладывая замену "на потом", о нем могут просто забыть.

Кроме того, есть случаи, когда периодичность замены воздушного фильтра зависит от условий эксплуатации. То есть строго говоря, указанный в заводской инструкции срок замены не всегда полностью правильный. Но здесь требуются некоторые объяснения.

В принципе двигатель может работать и без воздушного фильтра, но ресурс тогда будет уменьшен в разы, если не на порядок.

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Почему воздух следует очищать

Чтобы понять, как часто нужно менять воздушный фильтр двигателя, следует посвятить хотя бы один абзац теории фильтрации. Двигатель внутреннего сгорания, что дизельный, что бензиновый, потребляет воздух в большом количестве (в 14 – 15 раз больше бензина). Причем – пропуская его через свои наиболее уязвимые объемы – камеру сгорания, где работают такие важные пары трения, как поршневые кольца и стенки цилиндров. Мало того, тут же загрязнения подхватываются маслом и разносятся им по всему двигателю.

Это мы к тому, что воздух в этих зонах должен быть максимально чистым, потому что самые маленькие твердые частицы здесь будут выступать в качестве абразива и будут "помогать" интенсивному износу мотора. Для полного понимания проблемы: размер этих частиц в среднем 5 – 100 микрон, хотя встречаются и более мелкие пылинки – от 0,01 микрона.

Чтобы увеличить емкость фильтра и снизить его сопротивление, фильтрующий материал складывают "гармошкой".

Сразу скажем, что любой современный воздушный фильтр может отсеять эту "мелочь", но проблема не только в "калибре". Дело также и в количестве: над чистой асфальтированной дорогой в одном кубометре воздуха содержится 1 мг пыли, над проселком с колонной машин этот показатель достигает 40 мг/м3.

Как работает воздушный фильтр

В современных легковых автомобилях воздух для двигателя очищают сухие фильтровальные элементы. Это своего рода очень мелкая сетка на пути воздуха, задерживающая твердые частицы загрязнений. Но неправильно думать, что частицы пыли застревают в отверстиях, которые меньше их размера – схема задержания частиц несколько иная.

То, что старый фильтр (слева) выглядит неряшливо, еще не говорит, что он непригоден к работе.

Помимо прямой остановки пылинок из-за того, что они "не пролезают", есть еще один прием - частицы прилипают к стенкам каналов в фильтровальном материале, через которые мусор проходит вместе с воздухом. Но такой "двухбарьерный" способ очистки касается в первую очередь элементов из так называемых нетканых материалов – в отличие от бумажных, задерживающих загрязнение в основном на своих поверхностях. Так мы подошли к главному вопросу.

Как быстро забивается фильтр

Специалисты оценивают фильтр по нескольким характеристикам, среди которых едва ли не самая главная – грязеемкость. Чем больше фильтр может накопить грязи, тем дольше его можно не заменять без последствий для двигателя.

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Автопроизводители определяют емкость штатных фильтров для разных условий эксплуатации и, соответственно, выводят цифру периодичности замены, которую проставляют в руководстве для пользователей. Однако имейте в виду, что она касается официально согласованного типа фильтра и хотя и нескольких, но стандартизированных условий эксплуатации (например, движение по асфальту, проселку, проселку в колонне машин).

Что будет, если вовремя не заменить воздухоочиститель

Забитый грязью фильтр несет две проблемы: частично падает его эффективность и растет сопротивление потоку воздуха. Из-за последнего обстоятельства падает мощность силового агрегата и увеличивается потребление топлива.

После продолжительных поездок в облаках пыли фильтр может получить такой вид. Так что при такой эксплуатации заменять его нужно чаще.

Одна из страшилок, распространенных в кругах автомобилистов: забитый грязью фильтрующий элемент под влиянием разряжения может прорваться и в двигатель пойдет неочищенный воздух. Это действительно может произойти, но только если используется некачественный фильтр.

Как часто нужно менять воздушный фильтр двигателя

Самое главное правило: срок замены не может превышать указанный в заводском мануале. А сокращать его можно, а иногда и нужно. Межсервисный интервал для воздушного фильтра очень зависит от состояния дорог, по которым вы чаще всего ездите.

Например, если вам пришлось в течение нескольких часов двигаться по пыльной дороге вместе с другими машинами (скажем, объезд ремонтируемого участка), знайте, что окончательный ресурс вашего воздушного фильтра значительно сократился. Точную цифру назвать затруднительно, но если, скажем, ваш фильтр уже прошел большую часть рекомендуемого пробега, возможно лучше будет заменить его сразу.

Ведь, как говорилось выше, на грунтовой дороге машина может съесть в 40 – 50 раз пыли больше, чем на городском асфальте. На пропорциональное количество километров сокращается и ресурс фильтра. Но если речь идет о случайном попадании в шлейф пыли где-то возле стройки, переживать не стоит.

Вытряхивать пыль из грязного фильтра смысла нет. Даже задержавшиеся на поверхности фильтровального элемента частицы держится крепко.

Рекомендация Авто24

Чтобы не забывать о воздушном фильтре, вешайте прямо на него бирку с пробегом, а главное – с датой, когда была последняя замена. Глядя на нее, вы, вероятно, будете вспоминать, не было ли в этот период поездок по слишком пыльным дорогам. И если да, то возможно есть смысл или заменить фильтр сразу, или сократить пробег до следующей замены.

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