BYD Seal потрапив у шорт-ліст семи фіналістів конкурсу The Car of the Year 2024.

Журі європейського конкурсу The Car of the Year 2024 визначено список фіналістів нагороди цього року. В складі журі – 59 журналістів, які представляють 22 країни.

З довгого списку з 28 моделей вони обрали сім номінантів (в алфавітному порядку):

Далі журі збере ці автомобілі на фінальні тест-драйви, де буде порівнювати їх за різноманітними якостями та характеристиками. Після цього відбудеться фінальний раунд голосування, на якому і визначать найкращий автомобіль 2024 року в Європі. Переможця буде оголошено на Женевському автосалоні в понеділок, 26 лютого.

Більшість автомобілів-фіналістів електричні або мають BEV-версії.

BYD Seal став першим китайським авто, який вийшов у фінал цього престижного конкурсу.