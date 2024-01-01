Замовлена найбільша в історії партія електричних вантажівок

Ця угода є одним із найбільших комерційних замовлень для електровантажівок у сучасній історії Volvo. З іншого боку, як повідомляє шведський автовиробник у своєму пресрелізі, з отриманням такої кількості машин DSV матиме один із найбільших у Європі парків важких електричних вантажівок.

DSV вважається світовим лідером у сфері транспорту та логістики. Щодня понад 20 000 вантажівок перевозять вантажі для клієнтів компанії по всьому світу. В найближчі роки автопарк перевізника поступово оновиться, на заміну чадним фурам з двигунами внутрішнього згорання прийдуть акумуляторні магістральні тягачі.

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Тепер компанія DSV разом з Volvo Trucks запланувала розгортання 300 електричних вантажівок з нульовим викидом вихлопних газів у всіх підрозділах DSV у Європі. Це оновлення відбувається в рамках плану компанії щодо розміщення 2000 електричних вантажівок у своєму парку до 2030 року.

Окрім цього, угодою передбачено виготовлення 500 вантажівок Volvo з високоефективними дизельними та газовими двигунами. Усі вантажівки планується поставити в період з 2024 по 2026 рік.

Угоду підписали два лідери: ліворуч Сорен Шмідт, DSV, праворуч – Роджер Альм, Volvo Trucks. Фото: Volvo

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Нові вантажівки, що постачаються для DSV, включатимуть новий Volvo FH Aero Electric. Цей магістральний тягач отримав покращену аеродинаміку, що робить його ще більш енергоефективним.

Перевізник вже має електричні вантажівки Volvo. Ці фури використовуються в Швеції та Данії. DSV створила зарядну інфраструктуру, у т.ч. використовуючи електроенергію від сонячних панелей у своїх розподільчих центрах в обох країнах.

Нагадаємо, з 2019 року компанія Volvo Trucks поставила понад 3800 електричних вантажівок клієнтам у 46 країнах світу. Нині у виробника є найширша у світі номенклатура з восьми повністю електричних моделей, в широкому діапазоні застосувань – від міського розподілу та управління відходами до регіональних перевезень і будівництва.

Усі разом взяті електричні вантажівки Volvo проїхали понад 90 мільйонів кілометрів або 2200 кіл по всьому світу по екватору.

Україна на електричні магістральні тягачі переходити не поспішає через зрозумілі причини в електромережі та практично відсутню повноцінну мережу зарядних станцій для важкого комерційного транспорту.