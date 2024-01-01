Заказана крупнейшая в истории партия электрических грузовиков

Эта сделка является одним из крупнейших коммерческих заказов для электрогрузовиков в современной истории Volvo. С другой стороны, как сообщает шведский автопроизводитель в своем пресс-релизе, с получением такого количества машин DSV будет иметь один из крупнейших в Европе парков тяжелых электрических грузовиков.

DSV считается мировым лидером в сфере транспорта и логистики. Ежедневно более 20 000 грузовиков перевозят грузы для клиентов компании по всему миру. В ближайшие годы автопарк перевозчика постепенно обновится, на замену угарным фурам с двигателями внутреннего сгорания придут аккумуляторные магистральные тягачи.

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Теперь компания DSV вместе с Volvo Trucks запланировала развертывание 300 электрических грузовиков с нулевым выбросом выхлопных газов во всех подразделениях DSV в Европе. Это обновление происходит в рамках плана компании по размещению 2000 электрических грузовиков в своем парке до 2030 года.

Кроме этого, соглашением предусмотрено изготовление 500 грузовиков Volvo с высокоэффективными дизельными и газовыми двигателями. Все грузовики планируется поставить в период с 2024 по 2026 год.

Соглашение подписали два лидера: слева Сорен Шмидт, DSV, справа – Роджер Альм, Volvo Trucks. Фото: Volvo

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Новые грузовики, поставляемые для DSV, будут включать новый Volvo FH Aero Electric. Этот магистральный тягач получил улучшенную аэродинамику, что делает его еще более энергоэффективным.

Перевозчик уже имеет электрические грузовики Volvo. Эти фуры используются в Швеции и Дании. DSV создала зарядную инфраструктуру, в т.ч. используя электроэнергию от солнечных панелей в своих распределительных центрах в обеих странах.

Напомним, с 2019 года компания Volvo Trucks поставила более 3800 электрических грузовиков клиентам в 46 странах мира. Сейчас у производителя есть самая широкая в мире номенклатура из восьми полностью электрических моделей, в широком диапазоне применений – от городского распределения и управления отходами до региональных перевозок и строительства.

Все вместе взятые электрические грузовики Volvo проехали более 90 миллионов километров или 2200 кругов по экватору.

Украина на электрические магистральные тягачи переходить не спешит по понятным причинам в электросети и практически отсутствующей полноценной сети зарядных станций для тяжелого коммерческого транспорта.