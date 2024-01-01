Канада вводит 100% пошлину на китайские электромобили

Как сообщает Carscoops, новый налог введут уже с 1 октября. Канадские чиновники считают, что китайские фирмы получают выгоду от "несправедливой, нерыночной политики и практики".

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Сейчас в автомобильной промышленности Канады работает около 125 000 человек и чтобы сохранить рабочие места, власти страны решили расширить налоги китайских производителей электромобилей.

Налог будет дополнять текущий импортный тариф в 6,1% и будет применяться к определенным электрическим и гибридным легковым автомобилям, грузовикам, автобусам и фургонам.

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Кроме этого, канадские чиновники также объявили о намерении ограничить право на стимулы для автомобилей с нулевым уровнем выбросов. В рамках этих усилий официальные лица хотят сделать стимулы доступными исключительно для продуктов, произведенных в странах, заключивших соглашения о свободной торговле с Канадой.