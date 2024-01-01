ЕС проголосовал за повышение тарифов на электромобили из Китая

Как передает CnEVPost, в заявлении Европейской комиссии говорится следующее: ""Сегодня предложение Европейской комиссии ввести окончательные компенсационные пошлины на импорт аккумуляторных электромобилей (BEV) из Китая получила необходимую поддержку со стороны государств-членов ЕС для принятия тарифов".

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Такое решение является еще одним шагом к завершению антисубсидийного расследования Европейской комиссии, которое началось 4 октября 2023 года. Тогда утверждалось, что электромобили из Китая искажают европейский рынок, а китайские компании ведут нечестную конкуренцию.

Сообщается, что новые тарифы введут до 31 октября и они дополнят текущую десятипроцентную ставку. 12 июня Европейская комиссия предварительно обнародовала уровень временных пошлин, которые будут взиматься за электрические модели, импортируемые из Китая, причем производители электромобилей, которые сотрудничают с расследованием, столкнутся со средневзвешенным тарифом в 21 процент.

В то же время BYD, Geely и SAIC были представлены с отдельными тарифными ставками в 17,4%, 20% и 38,1% соответственно. С того момента эти предложенные тарифы несколько раз менялись. Они колеблются от 7,8 процента для Tesla до максимальной ставки в 35,3 процента для SAIC и других компаний, которые не сотрудничали с расследованием ЕС.

Теперь стало известно, что электромобили BYD будут облагаться дополнительной 17-процентной пошлиной, тогда как ставка Geely составит 18,8%. К слову, разные страны имели разные позиции по ситуации, которая сложилась. По данным Bloomberg, Германия, Венгрия, Мальта, Словакия и Словения проголосовали против новых тарифов.

Воздержались от голосования Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Финляндия, Греция, Люксембург, Португалия, Румыния, Испания и Швеция, тогда как другие страны - Болгария, Дания, Эстония, Франция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Польша проголосовали за дополнительные пошлины, чего оказалось достаточно для принятия решения.

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Китай, в ответ на расследование ЕС, неоднократно отрицал несправедливое субсидирование электромобилей и угрожал ввести пошлины на европейские молочные продукты, коньяк и свинину, а также автомобили с ДВС большого объема. Из-за этого 23 сентября Еврокомиссия начала консультироваться со Всемирной Торговой Организацией, чтобы обжаловать антисубсидийное расследование Китая в отношении молочных продуктов из ЕС.