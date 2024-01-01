Нулевую растаможку автомобилей могут вернуть: для кого

В Верховной Раде рассматривается законопроект №13058, который предусматривает восстановление нулевой растаможки только для определенной категории граждан. Эта возможность будет предоставляться участникам боевых действий, которые получили ранения во время боев.

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Если документ будет одобрен депутатами и подписан президентом, участники боевых действий, которые получили инвалидность из-за травм, полученных во время боевых действий, смогут растаможить один автомобиль по нулевой ставке.

Напомним, нулевая растаможка в 2022 году была доступна всем в 2022 году было доступно всем украинцам, однако действовало не долго – всего несколько месяцев. Депутаты отменили его чтобы получать больше средств в бюджет. Сейчас налоги с импорта авто являются одним из крупнейших источников наполнения государственной казны.