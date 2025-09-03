Чи буде подовження пільг на електромобілі: позиція чиновників

Виставка "Електроспектива 2025", яка пройшла 2 вересня у Києві, зібрала багато спікерів, які розмірковували про майбутнє електромобільності в Україні. Зокрема, на панельній дискусії зібрались народні депутати, урядовці та громадські діячі.

Модератор дискусії Марина Китіна нагадала, що пільги зі сплати ПДВ при імпорті електромобілів діють лише до кінця 2025 року. Якщо парламент не ухвалить один з законопроектів, які зараз подані у Верховну Раду з подовження пільг, то вартість ввезення електромобілів виросте принаймні на 20%, тобто величину ПДВ.

При цьому згідно з дослідженням науковців Західноукраїнського національного університету, після такого подорожчання ринок імпорту електричних авто впаде вдвічі-втричі, причому навіть до 2030 року не відновиться до нинішніх показників.

Наразі в Верховній Раді зареєстровано кілька законопроєктів з подовження пільг щодо ПДВ, однак поки що вони не були обговорені на профільних комітетах. Щобільше, голова комітету податкової та митної політики Данило Гетманцев виступає проти їх подовження.

Водночас Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України підтримує ініціативу пільгового ввезення електромобілів. Про це на панельній дискусії оголосив заступник міністра Сергій Деркач. Окрім того, він анонсував розробку Концепції розвитку мережі зарядок в Україні, яка має бути оприлюднена до кінця цього року.

Олексій Рябчин, народний депутат VIII скликання, згадав, як він просував ідею стимулювання ввозу електричних авто в Україну. Тоді багатьох нардепів підвозили з дому до парламенту на електромобілях та пояснювали їх переваги. Він нагадав, що нинішня загальна стратегія України – відновлення економіки та інфраструктури на кращих умовах, ніж були зруйновані. Це стосується і екології, енергетичної незалежності та збільшення парку електромобілів та електрозарядок.

Чинний народний депутат України Юрій Камельчук, член комітету з енергетики, також підтримав розвиток електромобільності та зеленої енергетики. Він поділився досвідом впровадження зелених технологій в ЄС та зазначив, що стимулом переходу на чистий електротранспорт в розвинутих країнах є заборона виробництва авто з двигунами внутрішнього згоряння. Можливо, Україні в майбутньому теж доведеться скористатись такою забороною.

Віктор Галасюк, президент Української асоціації Римського клубу, зазначив, що імпорт електромобілів – це перший крок, який потягнув розвиток інфраструктури. Наступна задача - ставати виробниками електричних авто та комплектуючих. Для цього в парламенті незабаром мають ухвалити законопроєкт для стимулювання виробництва в Україні, який передбачає звільнення від податків залежно від розміру інвестицій.

За словами заступника української електромобільної асоціації EV-UA Вадима Ігнатова, плани досягнення парку в 200 тисяч електромобілів у 2025 році були розроблені ще 6 років тому, і цей прогноз наразі справджується. Така кількість авто на електротязі дозволяє подолати паливну залежність від російської нафти, яка все ще потрапляє в Україну. Електромобілі дозволяють зменшити споживання нафтопродуктів на мільйони доларів, які залишаються в Україні. Адже вся електроенергія виробляється в Україні, в тому числі за рахунок невикопних джерел енергії. Щобільше, наша енергетика навіть під час війни вийшла на рівень експорту електроенергії довоєнного рівня, в основному за рахунок сонячних станцій.

Тому Україні необхідно збільшувати парк електромобілів та стимулювати їх імпорт принаймні до 2030 року.

Представник Міністерства енергетики розповів, що це відомство наразі працює над створенням інтерактивної карти зарядних станцій. Для цього було проаналізовано перелік основних державних доріг, наявні на них зарядні станції, визначено райони, де відстані між зарядками все ще більше ніж 50 км.

Після створення інтерактивної карти планується співпраця з операторами розподілу, щоб визначити, де саме можливо поставити зарядні станції з точки зору потужності, ландшафту. Далі буде створено мапу, яка допоможе підприємцям у визначенні місць, необхідних для встановлення зарядних станцій.