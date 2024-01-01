Ціни на заряджання електромобілів знизились

Середня ціна кіловат-години електроенергії на зарядних станціях, отриманої через АС порт, зараз складає 14,82 грн (-0,33 грн), через DC порт — 17,65 грн (-0,17 грн). Зміна цін у меншу сторону відбулася завдяки перегляду тарифів лише двох операторів, порахували в Інституті досліджень авторинку.

Ці оператори понизили ставки на гривню за кВт-год з AC порту, та 0,5 грн за кВт-год з «швидких» портів. Водночас ціна за кіловат-годину в інших операторів не змінилася.

До речі власники електромобілів у США невдовзі не зможуть їх заряджати

Залежно від локації можуть траплятися менші або більші тарифи — це слід уточнювати у відповідних додатках операторів ЕЗС. Також на деякі станції розповсюджується тариф «за простій» — коли авто під’єднане, але зарядка не відбувається, проте цей момент ми не братимемо до уваги. За спостереженнями фахівців ІДА, вищі тарифи частіше на придорожніх ЕЗС, особливо якщо вони швидкісні (80...100 кВт та більше). Менші тарифи переважно на ЕЗС, котрі розміщені на паркінгах різних бізнесів — готелів, торгових центрів, ресторанів тощо.



Таким чином, якщо заряджати електроавто виключно на ЕЗС (електрозарядних станціях), фактор економії не зникає: при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція обійдеться в середньому у 360 грн (-10 грн у порівнянні з попереднім місяцем).

Найменш витратний варіант не надто габаритного легковика з ДВЗ, обладнаного газобалонним обладнанням, витратить (при 12 л/100 км пропан-бунатової суміші) 410 грн. І це ще доволі оптимістичне значення, зазвичай на практиці машини з ГБО потребують більше пального. Бензиновий легковик при 10 л/100 км витратить 540 грн на цю ж дистанцію.

Довідково: заряджаючи машину за побутовим тарифом вдома (4,32 грн/кВт-год при однозонному лічильнику) 100 км пробігу обійдеться, відповідно, до 90 грн. Якщо ж є нічний тариф (2,16 грн) тоді сума стане удвічі меншою - 45 грн, що менше як ціна одного літра рідкого пального

Зазначимо, що ця інформація надана з довідковою метою — це не рейтинг операторів ЕЗС, а лише орієнтир для тих, хто має, або планує придбати електромобіль.