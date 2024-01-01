Власники електромобілів у США невдовзі не зможуть їх заряджати

Експерти в один голос заявили, що власникам електромобілів незабаром не буде куди в дорозі під'єднати свій електромобіль для зарядки. Нинішні темпи зростання парку акумуляторних машин щорічно потребують приблизно 174 000 нових зарядних станцій.

Як пише carscoops.com, це мінімальна кількість місць зарядки, що не дозволить відставати від продажів електромобілів. Насправді картина погіршується з кожним місяцем. Тільки протягом першого кварталу 2025 року динаміка встановлення зарядних пристроїв у США впала на 21 відсоток.

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Попри масштабну протидію адміністрації Білого дому, продажі електромобілів у Сполучених Штатах зростають, але з таким підходом зарядна інфраструктура вже починає шкутильгати й це невдовзі позначиться на продажах електромобілів. Розрив між попитом і пропозицією та обмеженим ресурсом зарядки автомагістральною мережею позначиться спочатку на авторинку, а згодом й на автовиробниках.

На цій підставі BloombergNEF знизив свої прогнози щодо річного встановлення електрозарядок з 360 000 до 285 000 одиниць. Тренд не виглядає перспективним.

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Нагадаємо, після вступу на посаду президент Дональд Трамп призупинив федеральне фінансування зарядних пристроїв для електромобілів. Ці кошти мали бути розподілені між штатами через Національну програму формули інфраструктури електромобілів з пакетом інвестування 5 мільярдів доларів (прийнято при Байдені) протягом п'яти років на встановлення зарядних пристроїв у кожному штаті по всій країні.

Міністерства енергетики повідомило, що нині в США налічується 208 000 громадських зарядних портів, а потрібно встановлювати щонайменше 174 000 нових зарядних станцій щороку.

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На цій підставі Bloomberg вважає, що з припиненням державної підтримки зарядної інфраструктури, приватні інвестиції в цей сектор суттєво впадуть, що призведе до дефіциту розеток і негативно вплине на власників електромобілів.

"Безглузда ініціатива президента Байдена щодо електромобілів обіцяла багато, але нічого не дала, залишивши американським платникам податків покривати витрати на кумівські угоди, які збагатили базу демократів. Президент Трамп був обраний, щоб ліквідувати «Нову зелену аферу», і він повністю відданий цьому", – сказав представник Білого дому Гаррісон Філдс, коли його нещодавно запитали про уповільнення зарядної інфраструктури.

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Трохи дивна й тривожна позиція нової адміністрації: електромобілі продаються, але мережа підтримки, яка їм потрібна, не встигає за ними. Якщо політика та інвестиції не узгодяться з цим зростанням, інфраструктура може стати найслабшою ланкою в переході на електромобілі.