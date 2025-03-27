Яка реакція світу на запроваджені Трампом мита на автомобілі у США

Щоб не бути смішним чи посміховиськом, Трамп запроваджує нову фінансову ношу не у День сміху, а з 2 квітня. Податки на автомобілі застосовуватимуться до "…всіх автомобілів, вироблених не в Сполучених Штатах".

За словами президента США Дональд Трампа, фінансові санкції набудуть чинності "2 квітня, а ми почнемо їх збирати 3 числа". Загальна ставка податку становитиме 27,5% від вартості. Про ставки мита та їх наслідки розповідає радіо Франції RFI.

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Запровадження мит викликали миттєву реакцію виробників автомобілів у всьому світі. Значна критика від озвучених фінансових репресій також лунає у самій Америці.

Річ у тім, що високі мита торкнуться навіть американських виробників, які мають заводи за кордоном і які постачають продукцію на американський ринок. Переважно такі заводи розміщено в Канаді та Мексиці. Вкрай важливо, "щоб митні збори не підвищували ціни для споживачів", попередили Ford, General Motors і Stellantis у четвер в заяві Американської асоціації виробників автомобілів (AAPC), закликаючи до конкурентоспроможності" північноамериканського автомобільного виробництва, включаючи Канаду та Мексику.

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Думки виробників з Європи та Азії рясніють тривожними прогнозами для всієї автомобілебудівної галузі. Вебсайт міжнародного радіо Франції RFI зібрав докупи основні коментарі щодо цих подій. Думки тривожні.

"Фатальний сигнал для вільної торгівлі" – відреагувала федерація німецьких автовиробників, основних постачальників розкішних седанів для американського ринку.

"Додаткові митні збори в розмірі 25% є значним тягарем для компаній і глобальних ланцюгів постачання в автомобільній промисловості з негативними наслідками, особливо для споживачів, у тому числі в Північній Америці", – йдеться в заяві Німецької асоціації виробників автомобілів (VDA).

"Наслідки будуть відчутні на зростанні з усіх боків. Ризик глобального торговельного конфлікту високий з усіх боків", – додали у в заяві VDA, закликавши Сполучені Штати та Європейський Союз (ЄС) швидко розпочати переговори, щоб знайти"більш збалансований підхід".

З політичного боку президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн шкодує про це рішення та закликає до переговорів. Ця реакція, опублікована ще до заяви Дональда Трампа, свідчить про те, що ЄС очікував удару.

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"У торгівельній війні, розпочатій Сполученими Штатами, програють усі. Для Європи цей конфлікт виникає в найгірший час, на тлі історичної трансформації, ринкової кризи та загострення конкуренції", – підкреслили в Automotive Platform (PFA), що об’єднує основних виробників і постачальників обладнання у Франції.

У Японії, де автомобілі становлять майже третину експорту до Сполучених Штатів, прем’єр-міністр Сігеру Ішіба попередив, що розглядаються заходи у відповідь. Японські та південнокорейські промислові гіганти, такі як Toyota і Hyundai, відчули падіння своїх акцій на фондовому ринку в четвер.

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"Цей захід матиме негативний вплив на автомобільний сектор у всьому світі, включно з американськими виробниками. Ми закликаємо президента (Дональда) Трампа розглянути негативний вплив мит не лише на світових автовиробників, але й на внутрішню промисловість США. Більше п’ятої частини всього європейського експорту автомобілів припадає на Сполучені Штати ", – заявила Сігрід де Фріз, генеральний директор Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).

Поступово усі починають усвідомлювати, що податок на споживчі товари є новою фазою в інтенсивній торговельній війні, розпочатій Дональдом Трампом проти його торгових партнерів після його приходу до влади в січні.

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І це не тільки автопром. Дотичні і не дотичні сектори торгівлі також зачепило. Широко використовуючи зброю митних зборів, Трамп порушує торговельні відносини, вводячи мита в розмірі 25% на імпортну сталь і алюміній.