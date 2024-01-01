Трамп все ж наказав запровадити 25-відсоткові мита на імпортні автомобілі

Як повідомляє Motor1, Дональд Трамп, виступаючи в Овальному кабінеті, сказав, що мито “пришвидшить зростання та сприятиме розвитку автомобільної промисловості США”. Він додав, що “автопромисловість процвітатиме так, як вона ніколи раніше не процвітала”.

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Мито також нібито принесе 100 мільярдів доларів нових доходів. Трамп каже, що цей податок буде “постійним” протягом всього терміну його президентства. Крім того, у своїй промові він згадав податкові знижку для людей, які купують новий автомобіль американського виробництва.

Дана ініціатива повинна отримати погодження Конгресу, але в разі схвалення призведе до того, що відсотки за кредити на придбання нових автомобілів будуть вираховані з податку. До слова, згаданий раніше 25-відсотковий тариф на імпортні авто є доповненням до існуючих тарифів.

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Фактично, це означає, що популярні в Америці автомобілі від японських, німецьких та корейських виробників значно подорожчають. Також зростання може торкнутись американських моделей, які збираються в різних місцях, наприклад у Мексиці. Йдеться, зокрема, про Chevrolet Silverado та Ford Maverick.