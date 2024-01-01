Трамп все же приказал ввести 25-процентные пошлины на импортные автомобили

Как сообщает Motor1, Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете, сказал, что пошлина “ускорит рост и будет способствовать развитию автомобильной промышленности США”. Он добавил, что “автопромышленность будет процветать так, как она никогда раньше не процветала”.

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Пошлина также якобы принесет 100 миллиардов долларов новых доходов. Трамп говорит, что этот налог будет “постоянным” в течение всего срока его президентства. Кроме того, в своей речи он упомянул налоговые скидку для людей, которые покупают новый автомобиль американского производства.

Данная инициатива должна получить согласование Конгресса, но в случае одобрения приведет к тому, что проценты за кредиты на приобретение новых автомобилей будут вычтены из налога. К слову, упомянутый ранее 25-процентный тариф на импортные авто является дополнением к существующим тарифам.

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Фактически, это означает, что популярные в Америке автомобили от японских, немецких и корейских производителей значительно подорожают. Также рост может коснуться американских моделей, которые собираются в разных местах, например в Мексике. Речь идет, в частности, о Chevrolet Silverado и Ford Maverick.