Политика Трампа сделала инвестиции в электрические грузовики бессмысленными

Из инвестиций американских перевозчиков, не говоря уже об автопроизводителях, может выйти обычный "пшик", поскольку угрозы из Белого дома ставят ранних пользователей аккумуляторных грузовиков в невыгодное положение. Тогда владельцев автопарка подталкивали к электрическим грузовикам, а теперь все наоборот – "выхлопным трубам" предоставляется приоритет.

Прогнозы не очень утешительные. С подобным невежеством сталкивается бизнес, вчера бывший на передовых позициях внедрения в коммерческий сегмент электрической мобильности. Об этом на своих страницах пишет Bloomberg.

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Эксперты уже называют ожидаемые правила мрачным ландшафтом на поле грузовых перевозок. Это воспринимается как удар по бизнесу, который вложил кучу денег и годы труда в ожидаемый переход на чистую энергию для тяжелых грузовиков.

Два года назад Руди Диас, 45-летний владелец автотранспортной компании Hight Logistics, которая перевозит контейнеры из шумных портов Лос-Анджелеса, начал добавлять в свой автопарк электрические грузовики большой грузоподъемности. Сейчас он может похвастаться 20 электрическими грузовиками среди своего автопарка из 75 фур.

Салим Юссефзаде из WattEV, который потратил десятки миллионов на создание зарядных устройств. Фото: Алекс Велш, Bloomberg

Теперь эти инвестиции рушатся прямо на глазах. Бизнес оказался на пороге краха. Мрачный ландшафт для таких правил является ударом по бизнесу, который вложил кучу денег и годы труда в ожидаемый переход Калифорнии на чистую энергию для тяжелых грузовиков.

"Это неудача. Это, вероятно, задержит переход некоторых из этих крупных автопарков на электричество", – делает вывод Салим Юссефзаде, гендиректор WattEV, которая потратила десятки миллионов долларов на строительство зарядных станций для грузовиков по всей Калифорнии.

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США не была лидером во внедрении электротранспорта и в ближайшее время точно не будет. По состоянию на середину прошлого года там насчитывалось более 3 000 электрических тяжелых грузовиков, по данным CALSTART, некоммерческой организации, специализирующейся на экологически чистом транспорте.

А теперь сравнение: Китай добавляет такое количество аккумуляторных машин каждые 9 дней благодаря своим более дешевым батареям и выгодным стимулам.

Здесь можно сравнить активность стран во внедрении электротяговых фур в сегмент грузовых перевозок. Коллаж: Авто24 по данным Bloomberg, КНР, АСЕА

В целом электромобили составляют около 0,5% регистраций новых большегрузных автомобилей в США. Китай и Норвегия превысили 7%, Швеция – 6%, Нидерланды – 3%, а Европа – 1,4%.

"Политические стимулы имеют значение. Сократив поддержку на этом раннем этапе, США остановят развитие цепочки поставок электромобилей и обеспечат подорожание своих грузовиков", – говорит Мейни Янг, аналитик BloombergNEF.