Політика Трампа зробила інвестиції у електричні вантажівки беззмістовними

З інвестицій американських перевізників, не кажучи вже про автовиробників, може вийти звичайнісінький "пшик", оскільки погрози з Білого дому ставлять ранніх користувачів акумуляторних вантажівок у невигідне становище. Тоді власників автопарку підштовхували до електричних вантажівок, а тепер все навпаки – "вихлопним трубам" надається пріоритет.

Прогнози не дуже втішні. З подібним невіглаством стикається бізнес, що вчора був на передових позиціях впровадження в комерційний сегмент електричної мобільності. Про це на своїх шпальтах пише Bloomberg.

Читайте також Як перемога Трампа вплине на автобізнес

Експерти вже називають очікувані правила похмурим ландшафтом на полі вантажних перевезень. Це сприймається як удар по бізнесу, який вклав купу грошей і роки праці в очікуваний перехід на чисту енергію для важких вантажівок.

Два роки тому Руді Діас, 45-річний власник автотранспортної компанії Hight Logistics, яка перевозить контейнери з галасливих портів Лос-Анджелеса, почав додавати до свого автопарку електричні вантажівки великої вантажності. Зараз він може похвалитися 20 електричними вантажівками серед свого автопарку з 75 фур.

Салім Юссефзаде з WattEV, який витратив десятки мільйонів на створення зарядних пристроїв. Фото: Алекс Велш, Bloomberg

Тепер ці інвестиції валяться прямо на очах. Бізнес опинився на порозі краху. Похмурий ландшафт для таких правил є ударом по бізнесу, який вклав купу грошей і роки праці в очікуваний перехід Каліфорнії на чисту енергію для важких вантажівок.

"Це невдача. Це, ймовірно, затримає перехід деяких з цих великих автопарків на електрику", – робить висновок Салім Юссефзаде, гендиректор WattEV, яка витратила десятки мільйонів доларів на будівництво зарядних станцій для вантажівок по всій Каліфорнії.

Читайте також Трамп скасував указ Байдена щодо підтримки електромобілів

США не була лідером у впровадженні електротранспорту й найближчим часом точно не буде. Станом на середину минулого року там налічувалося понад 3 000 електричних важких вантажівок, за даними CALSTART, некомерційної організації, що спеціалізується на екологічно чистому транспорті.

А тепер порівняння: Китай додає таку кількість акумуляторних машин кожні 9 днів завдяки своїм дешевшим батареям і вигідним стимулам.

Тут можна порівняти активність країн у впровадженні електротягових фур в сегмент вантажних перевезень. Колаж: Авто24 за даними Bloomberg, КНР, АСЕА

Загалом електромобілі становлять близько 0,5% реєстрацій нових великовантажних автомобілів у США. Китай і Норвегія перевищили 7%, Швеція – 6%, Нідерланди – 3%, а Європа – 1,4%.

"Політичні стимули мають значення. Скоротивши підтримку на цьому ранньому етапі, США зупинять розвиток ланцюжка поставок електромобілів і забезпечать подорожчання своїх вантажівок", – каже Мейні Янг, аналітик BloombergNEF.