Далекобійники Канади втратили роботу

Наслідки широкомасштабного 25-відсоткового мита президента США Дональда Трампа на канадський імпорт, а також зворотніх мит з Канади, спричинили кризу в перевезеннях між країнами.

На думку генерального директора Eassons Transport Group Тревора Бента, якого цитує інформаційний бюлетень trucknews.com, додатковий тягар не тільки звалився на плечі автоперевізників, але й викличе подальше затишшя, якщо затяжна торгова війна посилиться.

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Канадський альянс вантажоперевезень вже заявив, що клієнти скасовують замовлення, а багато автопарків, опитаних в Онтаріо галузевою групою, повідомили про неминуче скорочення робочих місць.

У згаданому автопарку Eassons Transport Group, яким керує Тревор Бент і який налічує три сотні магістральних тягачів з причіпними системами, почали готуватися до неминучого скорочення.

Перевізники вже закликали уряд до прийняття програми податкових пільг для сектора, зниження податку на дизельне пальне.

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За даними Статистичного управління Канади, перевезення автомобільним транспортом складали 52% вартості імпорту Канади у 2023 році та 40% її експорту.

При цьому торговий потік майже повністю входив до/з США. Приблизно 70% торгівлі товарами між Канадою і США перевозиться вантажівками.