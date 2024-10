Що нового в модернізованому канадському танку Leopard

Ця грізна бойова машина відома всьому світу, у т.ч. й українським танкістам. Канадська армія свого часу замовила велику партію таких машин, що кодифіковані там як 2A6M C2. Про це пише бельгійське спеціалізоване видання Army Recognition з посиланням на кілька джерел.

Ймовірно, це перші зображення, що публічно демонструють канадський танк в новому виконанні. Їх зроблено під час екскурсії на об’єкти Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Leopard 2A6M C2 CAN — це модернізований канадський танк, створений шляхом переобладнання 20 танків Leopard 2A6M за контрактом із KMW на суму 76 мільйонів доларів.

Читайте також Ще десять залізничних платформ вантажаться танками Leopard 2A4 для України

Цей капітальний ремонт включає оновлення оптики, систем керування вогнем та інтерфейсів користувача, заміну застарілої аналогової технології на сучасні компоненти для покращення терміну служби.

Ще у лютому 2023 року міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що Канада планує замінити надіслані в Україну танки Leopard 2, хоча конкретні терміни цих придбань не розголошуються. Тай робиться це все не так швидко.

Фото: ARD 1

І поки будуть нові бойові машини, Канада почала активно модернізувати свої танки Leopard 2, що залишилися. За довгостроковим контрактом на підтримку Leopard (LTSC) цей парк має бути у робочому стані до 2035 року.

Після 8 переданих Україні танків та 15 танків, що зараз розгорнуті в Східній Європі в рамках посиленої присутності НАТО з початку конфлікту в Україні, виникли питання щодо готовності та робочого стану танків, які залишилися в Канаді.

Читайте також Німецький виробник показав найновішу версію танка Leopard 2A8

Наразі Канада має 74 основних бойових танки Leopard 2 (MBT) у трьох основних варіантах: 34 танки Leopard 2A4, призначені для навчання, 20 модернізованих танків Leopard 2A4M і 20 танків Leopard 2A6M.

Крім того, на зберіганні залишаються 52 старих танки Leopard 1C2. Є чимало евакуаційних та інженерних машин.

Фото: ARD 1

Довгостроковий контракт на підтримку Leopard (LTSC) оцінюється від 44 до 64 мільйонів доларів на рік. LTSC охоплює різні моделі Leopard 2 у канадських військових, включаючи основні бойові танки, як-от 2A4 CAN, 2A4M CAN, 2A6M CAN і 2A6M C2 CAN.

Є також броньовані евакуаційні машини Leopard 2 ARV CAN, інженерні машини Leopard 2 AEV CAN та спеціалізоване обладнання, таке як роликова система розмінування (MCRS), мінний плуг із шириною гусениці (TWMP), бульдозерні леза, додаткова броня та ламела.

Читайте також Як танк ЗСУ Leopard 2A6 пробиває броню російського Т-62МВ: фото

Leopard 2A6M CAN C2, схоже, зберігає озброєння Leopard 2A6M CAN, який озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою Rheinmetall L55 і двома 7,62-мм кулеметами

Що стосується технічних характеристик, то Leopard 2A6M CAN бойовою вагою 62,3 тонни оснащений дизельним двигуном MTU потужністю 1500 кінських сил і трансмісією RENK, що забезпечує максимальну швидкість 68 км/год і запас ходу по дорогах 550 км.

Фото: МО Канади

В модернізованій версії додалася модульна та композитна броня, захист від NBC та варіанти додаткової модульної броні. Все це та багато іншого сприяє підвищенню бойових можливостей танка в різних бойових сценаріях.