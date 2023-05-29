Німецька армія вже замовила такі танки за ціною у 32,1 млн доларів за одиницю.

Німецький виробник танків Leopard компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) показала публіці демонстраційний зразок свого новітнього основного бойового танка Leopard 2A8. Це сталося на виставці IDET-2023, що тривала з 24 по 26 травня у місті Брно, Чехія.

Як заявили у KMW, новітня модернізація Leopard 2 була розроблена "для забезпечення безпрецедентних характеристик на полі бою, одночасно відповідаючі динамічним викликам сучасних війн".

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Компанія-виробник заявила про наявність першого замовлення: німецький Бундесвер отримає 18 танків Leopard 2A8 через два роки, у 2025 р. А всі замовлені танки німецьке військо має отримати до 2026.

Нові бойові машини мають замінити ті танки, які були відправлені в Україну у рамках оборонної допомоги. Один танк з контракта на 18 машин обійдеться німцям у 32,1 млн доларів за машину, водночас у випадку опціону на ще 105 машин ціна знизиться до 27,6 млн доларів за танк.

Армія Чехії також замовляє кілька десятків перспективних Leopard 2A8 – у рамках "компенсації" переданих Україні зразків озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, які танки Leopard передали Україні

Leopard 2A8: що нового?

Модернізована машина буде створена на базі Leopard 2A7+, якщо говорити точніше – то на основі угорського варіанту 2A7HU. Машина отримає новий захист – зокрема КАЗ EuroTrophy, додатковий захист від касетних боєприпасів і рознесену композитну броню 3-го покоління.

Модернізований танк також отримає оновлені прицільні прилади, системи зв’язку, цифрові системи, систему управління вогнем тощо, водночас основне озброєння буде без змін, хоча й не виключено розширення номенклатури боєприпасів.