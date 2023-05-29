Немецкая армия уже заказала такие танки по цене 32,1 млн долларов за единицу.

Немецкий производитель танков Leopard компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) показала публике демонстрационный образец своего нового основного боевого танка Leopard 2A8. Это произошло на выставке IDET-2023, которая прошла с 24 по 26 мая в городе Брно, Чехия.

Как заявили в KMW, новейшая модернизация Leopard 2 была разработана "для обеспечения беспрецедентных характеристик на поле боя, одновременно отвечающих динамическим вызовам современных войн".

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Компания-производитель заявила о наличии первого заказа: немецкий Бундесвер получит 18 танков Leopard 2A8 через два года, в 2025 г. А все заказанные танки немецкая армия должна получить до 2026 года.

Новые боевые машины должны заменить танки, которые были отправлены в Украину в рамках оборонной помощи. Один танк из контракта на 18 машин обойдется немцам в 32,1 млн долларов за машину, в то же время в случае опциона на еще 105 машин цена снизится до 27,6 млн долларов за танк.

Армия Чехии также заказывает несколько десятков перспективных Leopard 2A8 – в рамках "компенсации" переданных Украине образцов вооружения и военной техники.

Напомним, какие танки Leopard передали Украине

Leopard 2A8: что нового?

Модернизированная машина будет создана на базе Leopard 2A7+, если говорить точнее – то на основе венгерского варианта 2A7HU. Машина получит новую защиту – в частности, КАЗ EuroTrophy, дополнительную защиту от кассетных боеприпасов и разнесенную композитную броню 3-го поколения.

Модернизированный танк также получит обновленные прицельные приборы, системы связи, цифровые системы, систему управления огнем и т.п., в то же время основное вооружение будет без изменений, хотя и не исключено расширение номенклатуры боеприпасов.