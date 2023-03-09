Экипажи для управления этими танками уже прошли обучение.

Польское правительство передало Украине еще 10 танков Leopard 2A4 из 14-ти, которые обещало передать. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр обороны Польши Мариуш Блащак. Первые 4 танка были переданы две недели назад.

Мы отправили Украине еще 10 танков Leopard 2A4, также завершился процесс обучения украинских танкистов на этих боевых машинах. Нам удалось собрать целый батальон Leopard 2A4. Таким образом, мы как часть международной коалиции поддерживаем Украину», – сказал Блащак на брифинге.

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Он отметил, что в состав переданного Украине танкового батальона вошли по 8 танков из Канады и Норвегии и 6 танков из Испании.

Министр обороны также подчеркнул, что украинские военные, тренирующиеся на полигоне в Свентошове на танках Leopard 2, уже завершили обучение.

“Это военные, уже имеющие опыт, служат в бронетанковых войсках, но, конечно, использовали постсоветскую технику. У меня была возможность поговорить с ними... Это высокомотивированные военные, которые приехали в Польшу практически с передовой, военные, которые за короткое время приобрели соответствующие навыки», – сказал Блащак.

Разработка ремонтных хабов для Leopard 2

Мариуш Блащак также заявил, что польское правительство начало процесс организации сервисного центра на территории Польши, который будет отвечать за обслуживание и ремонт танков, прибывших или прибывших в ближайшее время в Украину.

“Я говорил об этом со своим немецким коллегой (Борисом Писториусом – ред.), запчасти для этих танков – вызов. Двадцать лет тому назад производство этих деталей было прекращено, но мы готовы его возобновить, конечно, в сотрудничестве с немцами», – сказал Блащак.

По словам премьер-министра, сервисный центр развернут на бронетанковом заводе Bumar-Łabedу в городе Гливице на юго-западе Польши.



Польские танки Leopard 2A4 на бронетанковом заводе Bumar-Łabedy. Фото из открытых источников.