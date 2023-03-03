На відео бойового злагодження підрозділів ЗСУ помітили видозмінені моделі танків Т-72АМТ.

Під час тренувань танкісти 3 окремої танкової бригади показали застосування танків Т-72, які візуально нагадують Т-72АМТ виробництва Київського бронетанкового заводу, проте мають низку суттєвих змін.

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Т-72АМТ

Базова модель Т-72АМТ – результат модернізації радянського танка Т-72А. Ця бойова машина отримала новий прилад спостереження командира ТКН-3УМ, а також новий приціл навідника 1К13-49 з інтегрованим пристроєм нічного бачення, який забезпечує огляд на дистанцію до 500 метрів у пасивному режимі та до 1500 метрів із застосуванням ІЧ-прожектора.

Також танк має можливість ведення вогню танковою керованою ракетою «Комбат». Замість відкритої кулеметної турелі танк має зенітну кулеметну установку з дистанційним керуванням аналогічну тим, що встановлюються на Т-64БВ.



Український танк Т-72АМТ. Фото: Укроборонпром.

Захист танку покращили елементами динамічного захисту ХСЧКВ, також відомими як «Ніж», котрими комплектуються навісні контейнери на верхній лобовій деталі танку, бортові екрани, а також вбудовані контейнери для ДЗ на башті. Новий динамічний захист більш довершений та здатен ефективно протидіями кумулятивним та підкаліберним бронебійним боєприпасам. Також танк має протикумулятивні ґрати в районі моторно-трансмісійного відділу.

Модернізована машина отримала засоби зв’язку, представлені сучасною цифровою радіостанцією «Лібідь-К-2РБ», котра замінила радянську Р- 173, а також комплект навігаційної апаратури ГЛОНАСС/GPS «Базальт».

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Ходові якості та прохідність танка стали кращими після заміни двигуна В-46 на більш потужний В-84-1, а також завдяки оснащенню новими гусеницями з гумовим покриттям від танків Т-80.

Мобілізаційний варіант Т-72АМТ

Спрощений варіант Т-72, помічений на відео 3 ОТБр, отримав ряд суттєвих змін, які мають як і спростити конструкцію, так і покращити характеристики машини на полі бою.

Так, найпомітнішою деталлю на нових Т-72АМТ стала відсутність ІЧ-прожектора “Луна”, встановленого справа від гармати, котрий виконував роль підсвітки для пристроїв нічного бачення, інтегрованих в приціл навідника 1К13-49, та приладу спостереження командира ТКН-3УМ.

Головне пояснення такої зміни – заміна базових приладів спостереження командира та навідника на більш сучасні аналоги, які здатні працювати у пасивному режимі, або ж і зовсім повна заміна матриці пристрою нічного бачення навідника на тепловізійну.

Імовірною заміною міг стати модернізований прилад нічного бачення ТПН1-49-23УМ, який здатний за тих же умов виявляти ціль на відстані до 1300 метрів у пасивному режимі. Останній виключає можливість виявлення танка ворожим ПНБ через роботу ІЧ-прожектора.

Також на оновленій моделі залишилась стара відкрита кулеметна турель з бронещитком, хоча на базовій моделі була встановлена більш довершена зенітна кулеметна установка закритого типу. Застосування відкритої турелі змушує командира машини вилазити із танка для кожного пострілу із кулемета, що наражає його на значну небезпеку.



Характерний бронещиток відкритої кулеметної турелі на танку Т-72.

Танки на відео були оснащені стандартними для Т-72А литими гусеницями з послідовним шарніром, хоча на довоєнних версіях Т-72АМТ були більш довершені гусениці від танків Т-80. Останні мають значно більший ресурс використання через обрезинені поверхні. Їхню відсутність можна пояснити зупинкою підприємств, що займались їхнім виготовленням.

Нові Т-72АМТ у мобілізаційному варіанті – це, найімовірніше, радянські танки Т-72А, які відновили з початком війни. Такі моделі у великих кількостях зберігались у відстійниках бронетанкових заводів країни. Також вірогідним є і те, що зняті на відео танки можуть бути модернізованими в Україні польськими танками Т-72М1, котрі по суті є експортним аналогом Т-72А.