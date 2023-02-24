Спочатку прибудуть 14 танків Challenger 2, а у випадку їх успішного використання на полі бою - ще одна партія.

За словами міністра оборони Бена Воллеса, відправка бронетехніки до України може відбутись ближче до літа. Про це він сказав під час виступу в парламенті.

Відповідаючи на запитання, коли перші 14 танків Challenger 2 прибудуть в Україну, Воллес сказав: “Це буде ближче до літа або в травні – це буде, ймовірно, ближче до Великодня”.

Окрім того, Воллес заявив про намір розширення поставок танків під час свого візиту 22 лютого до військової бази Бовінгтон Кемп у Дорсеті, де зараз проходять підготовку українські військові.

Там міністру продемонстрували процес підготовки українських танкістів на бойових машинах Challehger 2.

Також у тему чим британський Challehger 2 відрізняється від американського чи німецького

Ще наприкінці січня українські екіпажі прибули до країни, аби розпочати освоєння британських танків. На відео ремонтні підрозділи навчаються заміні катків, а механіки-водії працюють зі спеціалізованими навчальними машинами DTT.

Для навчання танкістів залучені навчальні танки Driver Training Tank (DTT). Це машина із шасі танка Challenger 2, у якому башту змінили на рубку інструктора.



Також у тренувальному центрі Бовінгтон готують екіпажі британських бронетранспортерів FV430 Bulldog. Їхню передачу ЗСУ анонсували у січні цього року в рамках нового пакета військової допомоги.

FV430 Mk.3 Bulldog – модернізований варіант бронетранспортера британської армії FV430. Він створений компанією BAE Systems для місії британських військових в Іраку у 2006 році.

Ця машина – класичний гусеничний бронетранспортер західного зразка з десантним відділенням на десять осіб, розміщеним у задній частині корпусу з рампою у кормі.