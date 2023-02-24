Сначала прибудут 14 танков Challenger 2, а в случае их успешного использования на поле боя – еще одна партия.

По словам министра обороны Бена Уоллеса, отправка бронетехники в Украину может состояться ближе к лету. Об этом он сказал во время выступления в парламенте.

Отвечая на вопрос, когда первые 14 танков Challenger 2 прибудут в Украину, Уоллес сказал: "Это будет ближе к лету или в мае – это будет, вероятно, ближе к Пасхе".

Кроме того, Уоллес заявил о намерении расширения поставок танков во время своего визита 22 февраля в военную базу Бовингтон Кэмп в Дорсете, где сейчас проходят подготовку украинские военные.

Там министру продемонстрировали процесс подготовки украинских танкистов на боевых машинах Challehger 2.

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Еще в конце января украинские экипажи прибыли в страну, чтобы приступить к освоению британских танков. На видео ремонтные подразделения учатся замене катков, а механики-водители работают со специализированными обучающими машинами DTT.

Для обучения танкистов привлечены обучающие танки Driver Training Tank (DTT). Это машина с шасси танка Challenger 2, в котором башню сменили на рубку инструктора.



Также в тренировочном центре Бовингтона готовят экипажи британских бронетранспортеров FV430 Bulldog. Их передачу ВСУ анонсировали в январе этого года в рамках нового пакета военной помощи.

FV430 Mk.3 Bulldog – модернизированный вариант бронетранспортера английской армии FV430. Он создан компанией BAE Systems для миссии британских военных в Ираке в 2006 году.

Эта машина – классический гусеничный бронетранспортер западного образца с десантным отделением на десять человек, расположенным в задней части корпуса с рампой в корме.