На видео боевого согласования подразделений ВСУ заметили видоизмененные модели танков Т-72АМТ.

В ходе тренировок танкисты 3 отдельной танковой бригады показали применение танков Т-72, которые визуально напоминают Т-72АМТ производства Киевского бронетанкового завода, однако имеют ряд существенных изменений.

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Т-72АМТ

Базовая модель Т-72АМТ – результат модернизации советского танка Т-72А. Эта боевая машина получила новый прибор наблюдения командира ТКН-3УМ, а также новый прицел наводчика 1К13-49 с интегрированным устройством ночного видения, обеспечивающего обзор на дистанцию до 500 метров в пассивном режиме и до 1500 метров с применением ИК-прожектора.

Также танк имеет возможность ведения огня танковой управляемой ракетой "Комбат". Вместо открытой пулеметной турели танк имеет зенитную пулеметную установку с дистанционным управлением, аналогичную устанавливаемым на Т-64БВ.



Украинский танк Т-72АМТ. Фото: Укроборонпром.

Защиту танка улучшили элементами динамической защиты ХСЧКВ, также известными как «Нож», которыми комплектуются подвесные контейнеры на верхней лобной детали танка, бортовые экраны, а также встроенные контейнеры для ДЗ на башне. Новая динамическая защита более совершенна и способна эффективно противодействием кумулятивным и подкалиберным бронебойным боеприпасам. Также танк имеет противокумулятивную решетку в районе моторно-трансмиссионного отдела.

Модернизированная машина получила средства связи, представленные современной цифровой радиостанцией «Либидь-К-2РБ», заменившей советскую Р-173, а также комплект навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS «Базальт».

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Ходовые качества и проходимость танка стали лучше после замены двигателя В-46 на более мощный В-84-1, а также благодаря оснащению новыми гусеницами с резиновым покрытием от танков Т-80.

Мобилизационный вариант Т-72АМТ

Упрощенный вариант Т-72, замеченный на видео 3 ОТБр, получил ряд существенных изменений, которые должны как упростить конструкцию, так и улучшить характеристики машины на поле боя.

Так, наиболее заметной деталью на новых Т-72АМТ стало отсутствие ИК-прожектора "Луна", установленного справа от пушки, выполнявшего роль подсветки для устройств ночного видения, интегрированных в прицел наводчика 1К13-49, и прибора наблюдения командира ТКН-3УМ.

Главное объяснение такого изменения – замена базовых приборов наблюдения командира и наводчика на более современные аналоги, способные работать в пассивном режиме, или же и вовсе полная замена матрицы ночного устройства видения наводчика на тепловизионную.

Вероятной заменой мог стать модернизированный прибор ночного видения ТПН1-49-23УМ, способный в тех же условиях обнаруживать цель на расстоянии до 1300 метров в пассивном режиме. Последний исключает возможность обнаружения танка враждебным ПНБ из-за работы ИК-прожектора.

Также на обновленной модели осталась старая открытая пулеметная турель с бронещитком, хотя на базовой модели была установлена более совершенная зенитная пулеметная установка закрытого типа. Применение открытой турели заставляет командира машины вылезать из танка для каждого выстрела из пулемета, что подвергает его значительной опасности.



Характерен бронещиток открытой пулеметной турели на танке Т-72.

Танки на видео были оснащены стандартными для Т-72А литыми гусеницами с последовательным шарниром, хотя на довоенных версиях Т-72АМТ были более совершенные гусеницы от танков Т-80. Последние имеют значительно больший ресурс использования через обрезиненные поверхности. Их отсутствие можно объяснить остановкой предприятий, занимавшихся их изготовлением.

Новые Т-72АМТ в мобилизационном варианте – это, вероятнее всего, советские танки Т-72А, модернизированные с началом войны. Такие модели в больших количествах хранились в отстойниках бронетанковых заводов страны. Также вероятно и то, что снятые на видео танки могут быть модернизированными в Украине польскими танками Т-72М1, которые по сути являются экспортным аналогом Т-72А.