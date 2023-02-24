Про це може оголосити прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який наразі перебуває в Україні.

Польща може відправити перші танки Leopard 2 в Україну вже сьогодні, 24 лютого – про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власне анонімне джерело.

Всього Польща офіційно оголосила про передачу Україні 14 одиниць своїх основних бойових танків Leopard 2A4, водночас сьогодні оголосить про відправку перших з цих танків в Україну.

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Наразі українські військові активно опановують танки Leopard 2 в Польщі за прискореною програмою – навчаються по 12 годин шість днів на тиждень.

Навчання стартували 6 лютого й триватимуть трохи більш як місяць – до 12 березня. Більшість з наших бійців, які наразі опановують танки Leopard в Польщі, прибули на навчання фактично з поля бою.