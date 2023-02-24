Об этом может объявить находящийся в Украине премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Польша может отправить первые танки Leopard 2 в Украину уже сегодня, 24 февраля – об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственный анонимный источник.

Всего Польша официально объявила о передаче Украине 14 единиц своих основных боевых танков Leopard 2A4, сегодня объявит об отправке первых из этих танков в Украину.

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Сейчас украинские военные активно учатся использовать танки Leopard 2 в Польше по ускоренной программе – учатся по 12 часов шесть дней в неделю.

Учения стартовали 6 февраля и продлятся чуть больше месяца – до 12 марта. Большинство из наших бойцов, которые работают с танками Leopard в Польше, прибыли на обучение фактически с поля боя.