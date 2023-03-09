Екіпажі для керування цими танками вже пройшли навчання.

Польський уряд передав Україні ще 10 танків Leopard 2A4 з 14-ти, які обіцяв передати. Про це заявив віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Перші 4 танки були передані два тижні тому.

“Ми передали Україні ще 10 танків Leopard 2A4, також завершився процес навчання українських танкістів на цих бойових машинах. Нам вдалося зібрати цілий батальйон Leopard 2A4. Таким чином ми як частина міжнародної коаліції підтримуємо Україну“, – сказав Блащак на брифінгу.

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Він зазначив, що до складу переданого Україні танкового батальйону увійшли по 8 танків з Канади й Норвегії та 6 танків з Іспанії.

Міністр оборони також підкреслив, що українські військові, які тренуються на полігоні у Свєнтошуві на танках Leopard 2, вже завершили навчання.

“Це військові, які вже мають досвід, служать у бронетанкових військах, але, звісно, ​​використовували пострадянську техніку. Я мав можливість поговорити з ними... Це високомотивовані військові, які приїхали до Польщі практично з передової, військові, які за короткий час набули відповідних навичок“, – сказав Блащак.

Розбудова ремонтних хабів для Leopard 2

Маріуш Блащак також заявив, що польський уряд розпочав процес організації сервісного центру на території Польщі, який буде відповідати за обслуговування та ремонт танків, які прибули або прибудуть найближчим часом в Україну.

“Я говорив про це зі своїм німецьким колегою (Борисом Пісторіусом – ред.), запчастини для цих танків – виклик. Двадцять років тому виробництво цих деталей було припинено, але ми готові його відновити, звісно, ​​у співпраці з німцями“, – сказав Блащак.

За словами прем’єр-міністра, сервісний центр розгорнуть на бронетанковому заводі Bumar-Łabedу в місті Глівіце, що на південному заході Польщі.



Польські танки Leopard 2A4 на бронетанковому заводі Bumar-Łabedy. Фото з відкритих джерел.