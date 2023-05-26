Бойові випробування бронебійності снарядів німецького танка пройшли під час навчань ЗСУ.

Українські військові випробували німецькі танки Leopard 2 на трофейних російських. Кадри з випробуваннями оприлюднив український танкіст Андрій Ніконоров.

“Завершили підготовку, екзаменував особисто генерал Ковальчук. Рухаємось на схід”, – написав військовий.

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Для випробувань танка Leopard 2A6 взяли в якості мішені російський трофейний танк Т-62МВ.

В результаті обстрілу показали Т-62МВ з пробитою бронею.

Імовірно, український Leopard 2A6 застосував 120-мм снаряд кінетичної дії DM-53. Цей снаряд розроблений та оптимізований спеціально для подолання динамічного захисту бронетехніки противника.

Сердечник DM-53 виготовлений з вольфраму та важкого сплаву WSM IV.

Українські танкісти могли застосувати й снаряд DM-63. Новий німецький DM-63 може використовуватися з будь-якої 120-мм гладкоствольної танкової гармати. Ефективність цих танкових боєприпасів не залежать від температури. DM 63 відрізняється від DM 53 руховою установкою, яка підтримує сталими внутрішні балістичні характеристики запалу в широкому діапазоні температур.

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