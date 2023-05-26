Боевые испытания бронебойности снарядов немецкого танка прошли во время учений ВСУ.

Украинские военные опробовали немецкие танки Leopard 2 на трофейных российских. Кадры с испытаниями обнародовал украинский танкист Андрей Никоноров.

“Завершили подготовку, лично экзаменовал генерал Ковальчук. Двигаемся на восток», – написал военный.

Кстати говоря Abrams или Leopard: какой танк лучше

Для испытаний танка Leopard 2A6 в качестве мишени опробовали российский трофейный танк Т-62МВ. В результате обстрела показали Т-62МВ с пробитой броней.

Вероятно, украинский Leopard 2A6 применил 120-мм снаряд кинетического действия DM-53. Этот снаряд разработан и оптимизирован специально для преодоления динамической защиты бронетехники противника.

Сердечник DM-53 изготовлен из вольфрама и тяжелого сплава WSM IV

Украинские танкисты могли применить и снаряд DM-63. Новый немецкий DM-63 может использоваться из любой 120-мм гладкоствольной танковой пушки. Эффективность этих танковых боеприпасов не зависит от температуры. DM 63 отличается от DM 53 двигательной установкой, которая поддерживает постоянными внутренние баллистические характеристики зажигания в широком диапазоне температур.

Напомним, Испания передала Украине танки Leopard